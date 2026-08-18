E gata! MM Stoica a anunțat revenirea lui Dan Petrescu în antrenorat

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După ce s-a luptat cu o boală gravă în ultimul an, Dan Petrescu (57 de ani) se simte din ce în ce mai bine și este gata să revină în fotbal. Fostul antrenor al lui CFR Cluj a fost văzut de mai multe ori pe stadion în ultimele săptămâni, iar felul în care arată este extrem de îmbucurător. Mihai Stoica a dezvăluit când are de gând „Bursucul” să preia o echipă.

Când revine Dan Petrescu în antrenorat? Mihai Stoica a făcut anunțul

Mihai Stoica și Dan Petrescu au rămas buni prieteni după ce au colaborat la Unirea Urziceni, micuța echipă cu care au câștigat Liga 1 în 2009 și au mers în grupele Ligii Campionilor. Cei doi continuă să vorbească destul de des, iar președintele CA de la FCSB a explicat că, deși nu mai antrenează în prezent, Dan Petrescu nu poate sta o secundă fără fotbal și urmărește orice meci,

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El a explicat că fostul antrenor al lui CFR Cluj va reveni pe banca tehnică începând cu vara viitoare. , însă Petrescu nu vrea alt rol decât cel de antrenor: „Dan Petrescu va antrena din vara anului viitor. Îl tot rog să vină alături de noi, nu să antreneze, să vină să ne dea o mână de ajutor. Mi-a zis că nu vrea să amestece meseria de antrenor cu alta și că va antrena din vara anului viitor.

Nu-i place să preia o echipă în timpul campionatului și că din vara anului viitor vrea să antreneze. Mi-a explicat foarte clar, vrea să meargă undeva unde poate să facă strategia, să aducă jucătorii pe care îi place. Nu există meci pe care să nu-l vadă, nu doar că vine pe stadioane. Nu există meci să nu-i scriu în timpul meciului și să nu se uite”, a declarat Mihai Stoica la

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Mihai Stoica și Dan Petrescu au văzut prima repriză din FCSB – FC Botoșani împreună

și a fost zărit la tribuna oficială alături de conducătorul roș-albaștrilor. În a doua repriză, el a ales să li se alăture lui Gică Hagi și Anghel Iordănescu, iar Mihai Stoica a dezvăluit

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„(n.r. Dan Petrescu, la meciul FCSB – FC Botoșani de luni seară) A plecat (n.r. de lângă el, la pauză), cred că nu a mai suportat, că eu fac cam urât la meci. Dacă cineva ar pune înregistrarea cu ce fac eu la meci, nu m-ar mai saluta niciun jucător.

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Da, e bine. Cred și sper să revină. Dan va fi antrenor mereu, nu va accepta o altă poziție. Eu nu voiam să divulg discuția pe care am avut-o. Dacă Gigi a spus… Da, prima dată mai mult în glumă, când l-am văzut după o perioadă în care nu ne văzusem de mult timp.

Și am zis: ‘Hai, mă, vino încoace, ajută-ne și tu, stai acasă și nu…’. ‘Mă, lupule, ce să fac eu?’. ‘Nu știu, stai și ne spui la pauză ce ai văzut, că ești Dan Petrescu’. Ne-am întâlnit după aia, și o să ne întâlnim așa, mai frecvent. Dar ne întâlnim prietenește. Vorbim numai despre fotbal bineînțeles, el vede toate meciurile posibile și imposibile, dar nu discutăm asta. A fost așa mai mult o discuție prietenească, da”, a declarat Mihai Stoica în emisiunea „MM la FANATIK”.