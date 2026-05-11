Cine sunt cei trei antrenori de pe lista lui Neluțu Varga pentru a-l înlocui pe Daniel Pancu la CFR Cluj

CFR Cluj este pe cale să își ia adio de la Daniel Pancu (48 de ani), care se pregătește să revină în Giulești ca antrenor. FANATIK a aflat toate culisele despărțirii iminente dintre tehnician și formația din Gruia, dar și numele celor trei antrenori aflați pe lista lui Neluțu Varga pentru a prelua fosta campioană a României.

Cine sunt cei trei antrenori de pe lista lui Neluțu Varga pentru banca tehnică de la CFR Cluj

FANATIK a aflat cine sunt cei trei antrenori pe care Neluțu Varga îi are în vedere pentru postul de tehnician principal la CFR Cluj. Mai exact, patronul „feroviarilor” se va decide între Toni Conceicao, Edi Iordănescu și Marius Șumudică. Toți cei numiți au mai pregătit în trecut echipa din Gruia. Dumitru Dragomir a reacționat în direct la Profețiile lui Mitică când a auzit ce variante are Neluțu Varga la dispoziție. „Eu aș pune pe oricare dintre ei, toți sunt buni. Toți trei sunt trăsnet! CFR Cluj are conducători buni. Și Marian Copilu și Iuliu Mureșan, fac o trupă puternică. Oameni serioși, ai cu cine să discuți”.

Daniel Pancu, aproape să își ia adio de la CFR Cluj. Antrenorul merge la Rapid!

Din informațiile jurnalistului FANATIK, Cristi Coste, chiar dacă o va califica pe CFR Cluj în cupele europene. Fostul selecționer U21 are stipulată în contract o clauză prin care contractul i se prelungește automat, dacă își îndeplinește obiectivul.

Daniel Pancu are și un bonus de 50.000 de euro, dacă o califică pe CFR Cluj în cupele europene, dar Giovanni Becali a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că .

Din informațiile FANATIK, lui Neluțu Varga nu i-au picat bine deloc declarațiile pe care Daniel Pancu le-a dat la finalul meciului CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0, care CFR este astfel în căutarea unui nou antrenor pentru că șansele ca Pancu să continue sunt minime.

Ce variante de antrenor are Neluțu Varga

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate și variantele de antrenor pe care le are Neluțu Varga în eventualitatea despărițirii de Daniel Pancu. Site-ul nostru a anunțat că D

Cei doi tehnicieni au scris istorie la CFR Cluj în ultimii ani. Dan Petrescu a câștigat cu ardelenii nu mai puțin de cinci titluri cu formația din Gruia, în timp ce Edi Iordănescu și-a trecut în CV campionatul din sezonul 2020-2021. În ceea ce îl privește pe Daniel Pancu, fostul atacant e antrenor la CFR Cluj din 1 noiembrie 2025.