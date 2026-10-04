E gata! Nicușor Stanciu revine în SuperLiga României: “Am vorbit cu el! Alege liniștea”

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Nicușor Stanciu este tot mai aproape de revenirea în SuperLiga României, iar Adrian Porumboiu a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că a discutat recent cu mijlocașul și a oferit detalii despre ceea ce ar putea cântări în alegerea viitoarei destinații. Fostul arbitru consideră că Stanciu ar trebui să pună în balanță atât partea sportivă, cât și liniștea de care are nevoie el și familia sa, iar varianta Universitatea Cluj este una pe care o vede potrivită pentru internaționalul român.

Adrian Porumboiu a vorbit cu Nicușor Stanciu despre revenirea în România

Adrian Porumboiu a dezvăluit că a discutat cu Nicușor Stanciu și consideră că . Fostul arbitru a indicat Universitatea Cluj drept varianta pe care ar lua-o în calcul dacă s-ar afla în situația fotbalistului, însă a precizat că decizia îi aparține în totalitate lui Stanciu.

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„L-as sfătui pe Stanciu să aleagă ce e mai bine pentru el și pentru familia lui. Să aleagă contractul cel mai bun, unde poate să aibă liniște, să evolueze, un loc în care să se afle în siguranță. Dacă aș fi în locul lui, aș alege U Cluj, dar cum nu sunt în locul lui, rămâne să se decidă singur. Fiecare cu ideile lui“, a declarat Adrian Porumboiu.

pentru a avea încredere că acesta va analiza cu atenție toate variantele. Porumboiu a recunoscut că discuțiile dintre cei doi au devenit mai rare, însă îl descrie pe internaționalul român drept un om echilibrat, pentru care familia are un rol important în decizia pe care urmează să o ia.

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„Am mai vorbit cu el, mai rar, așa și e destul de echilibrat ca om, mai ales că are familie, copii. Viața nu e atât de ușoară pentru fiecare dintre noi, în special pentru fotbaliști. Cred că va cântări bine, și, fără să-mi asculte mie sfatul, cred că va merge la U Cluj. Are acolo o liniște poate prea mare, dar dacă face o medie între liniștea de la Cluj și zgomotul permanent care e dincolo, la FCSB, atunci depinde și de cum ești tu, ca om, dacă te țin nervii. Chiricheș, de exemplu, cred că ar lua-o din prima la Cluj (n.r. râde)“, a mai spus fostul mare arbitru.

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Adrian Porumboiu, despre presiunea de la FCSB: „Zgomotul de acolo nu pleacă de la orchestră”

Porumboiu a vorbit apoi și despre atmosfera de la FCSB, în special despre implicarea lui Gigi Becali în zona sportivă. Fostul arbitru consideră că patronul roș-albaștrilor are un rol important în presiunea care se creează în jurul echipei, dar nu vede acest lucru ca pe un fenomen unic în fotbalul de performanță.

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„Zgomotul de acolo nu pleacă de la orchestră, ci de la omul-orchestră. Cât ar fi el de analist, Gigi Becali nu poate să cuprindă un meci în câteva secunde după finalul partidei. El răspunde că-i place, voi, presa, imediat săriți pe el. Are priză la emisiuni, ăsta e adevărul“, a continuat Porumboiu.

Fostul arbitru a dat și un exemplu din perioada în care Laurențiu Reghecampf era antrenor la FCSB, povestind un episod petrecut la un meci disputat la Vaslui. Porumboiu susține că Gigi Becali i-ar fi transmis la pauză că intenționează să facă două schimbări, iar acesta i-ar fi răspuns în aceeași notă, înainte ca echipa gazdă să efectueze, la rândul ei, două modificări.

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„Reghecampf e un antrenor echilibrat, a avut succes, e obișnuit cu treaba asta. Să nu spună că nu e adevărat, pentru că și în începuturile lui a fost la fel. Era un meci la Vaslui, cu FCSB. La pauză, din tribuna oficială în care era Gigi cu cei de la FCSB, eu eram în partea gazdelor și a ieșit la pauză, a trecut pe lângă mine și mi-a zis – Mă duc să fac două schimbări și te distrug -. I-am spus -Stai, că acum cobor și eu, nu te calma (n.r. râde) -. Și am făcut și eu două și am câștigat noi cu 3-1“, a povestit, vizibil amuzat, Adrian Porumboiu.

Porumboiu susține că implicarea patronilor în decizii nu este o noutate în fotbal

Adrian Porumboiu a încheiat prin a explica faptul că implicarea oamenilor din conducerea cluburilor în deciziile sportive nu este un fenomen exclusiv fotbalului românesc. Fostul arbitru a amintit inclusiv un episod pe care spune că l-a trăit în postura de observator de arbitri la un meci de Champions League.

„Și am făcut și eu două și am câștigat noi cu 3-1. Gigi nu face ceva greșit în treaba asta. Antrenori mari în lumea asta am întâlnit și aveau ordine. Eram observator de arbitri la Milan – Barcelona și eram în față și am auzit că Berlusconi i-a transmis președintelui clubului că trebuie făcută schimbarea respectivă. Și așa s-a întâmplat. Și acum, peste tot se face asta“, a mai spus Adrian Porumboiu.