E gata: Olimpiu Moruțan la Rapid! Toate detaliile din contract: „Transfer definitiv. Aris l-a dat gratis”

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Giovanni Becali, cel care s-a ocupat să intermedieze această mutare prin firma sa de impresariat, alături de Dragoș Sîrbu, a oferit toate detaliile referitoare la transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid.

Astfel, cei de la Aris Salonic au fost de acord să îl cedeze gratis în Giulești pe internaționalul român. El va avea în primă fază un contract valabil până la finalul acestui sezon, în baza unui contract de împrumut, cu opțiune din partea clubului din Giulești de prelungire pe încă doi ani.

În această afacere au avut un aport important și cei de la Galatasaray, fosta echipă a lui Moruțan, care păstraseră anumite procente din drepturile sale federative în momentul în care l-au cedat pe fotbalist la Ankaragucu în schimbul sumei de 3 milioane de euro, mai exact în august 2023.

„În proporție de 98-99 la sută e totul aranjat. Cred că jucătorul mâine sau maximum miercuri ar trebui să facă vizita medicală. Totul e în regulă. Urmează niște chestii cu clubul (n.r. Aris Salonic) ca să reziliem, ce mai are de luat de acolo până la terminare. Va fi un împrumut cu opțiune de cumpărare, pe încă doi an. Și cu asta basta.

Vine liber, mulțumim lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Galatasaray, că era o încurcătură mare între cluburi, și cu ajutorul celor de la Aris, care au înțeles că nu se poate în continuare și că trebuie să plătească, plus o mică despăgubire, și cu asta basta.

Proprietarul era Aris, dar era legat de Galatasaray în anumite circumstanțe. Au fost zile grele, câteva săptămâni, Dragoș a plecat de trei ori acolo”, a spus Giovanni Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Cu cine a negociat Giovanni Becali pentru această mutare

De asemenea, cu aceeași ocazie, impresarul de fotbaliști a mai punctat și că Victor Angelescu a fost cel care a insistat foarte mult pentru :

„Până la urmă e bine, cei de la Rapid l-au dorit, în special domnul Angelescu. Cu domnul Șucu nu am vorbit, nu m-am cunoscut cu domnul Șucu, ne-am cunoscut doar din două telefoane, atât. În cazul ăsta am vorbit doar cu domnul Angelescu, care a insistat și l-a adus”.

Unde ar putea juca Olimpiu Moruțan la Rapid

De asemenea, Giovanni Becali a fost întrebat de Horia Ivanovici și în legătură cu această chestiune, iar răspunsul său a fost următorul:

„Moruțan poate să joace trei posturi. Poate să joace număr 10, poate să joace în dreapta, poate să joace inter dreapta, puțin mai în spate. Antrenorul, dacă l-a dorit, știe. Nu știu toate calculele clubului Rapid, eu știu că a trebuit să facem tot posibilul să aducem jucătorul.

L-am adus, de acum încolo e răspunderea lor, împreună cu a jucătorului. Rapid nu dă niciun ban. Toate procentele vor fi ale jucătorului. A renunțat la niște bani pentru a juca meci de meci și pentru a juca la echipa națională”.