E gata! Petrolul a luat decizia cu Gicu Grozav

ADVERTISEMENT

Petrolul Ploiești a hotărât să-i mai ofere un an de contract lui Gicu Grozav. Căpitanul „lupilor” va juca pe „Ilie Oană” și în sezonul 2026-2027.

Petrolul, gata să-i ofere un nou contract lui Gicu Grozav

Vineri, 22 mai, fotbalul românesc va pune astăzi la timpul trecut cariera de fotbalist a lui Ciprian Deac. Ajuns la 40 de ani, , de la 20:30, partidă în care antrenorul clujenilor, Daniel Pancu, a anunțat că-l va titulariza.

ADVERTISEMENT

În timp ce Deac pune ghetele în cui, un alt jucător exponențial din fotbalul românesc se pregătește să mai joace încă un an în SuperLiga. Gicu Grozav, care peste 4 luni ca împlini 36 de ani, va mai evolua încă un sezon la Petrolul Ploiești. Oficialii „lupilor” sunt gata să-i ofere un nou contract atacantului cu 30 de selecții și 5 goluri la echipa națională a României, potrivit informațiilor FANATIK.

Gicu Grozav a devenit simbolul Petrolului în ultimele sezoane. A revenit la gruparea din Prahova în vara lui 2022, după ce mai jucase la Ploiești și în sezonul 2012-2013.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul căsătorit cu fiica celebrei handbaliste Mariana Târcă, Sorina, și ea handbalistă, are 210 meciuri oficiale în tricoul „lupilor” pentru care a marcat de 54 de ori și a oferit 11 pase decisive. Opt dintre goluri au fost reușite în ultimul sezon, șapte în SuperLiga și unul în Cupa României.

ADVERTISEMENT

Remaniere serioasă a lotului Petrolului

Dacă Grozav urmează să rămână sigur la Petrolul, situația altor veterani ai ploieștenilor este sub semnul întrebării. Nemulțumiți de parcursul echipei în ultimul sezon, șefii „lupilor” vor să remanieze serios lotul. În zilele următoare .

ADVERTISEMENT

În vizor sunt Sergiu Hanca (34 de ani), Ricardinho (32 ani), Nana Boateng (32 ani), dar și Rafinha (28 ani) ori Vali Gheorghe (29 ani). O situație mai specială este în cazul lui Paul Papp (36 ani), care are șanse să continue, fiind unul dintre liderii vestiarului. Numai că, pentru a rămâne la Petrolul pentru încă un sezon, veteranul care a adunat 118 meciuri în tricoul „lupilor” ar trebui să accepte o diminuare a salariului.