E gata! Petrolul a luat decizia cu Gicu Grozav

Petrolul se pregătește de schimbări masive în această campanie de transferuri. Șefii clubului din Prahova i-au decis viitorul lui Gicu Grozav, aflat pe final de contract cu „lupii galbeni”
Alex Bodnariu
22.05.2026 | 11:21
EXCLUSIV FANATIK
Gicu Grozav va continua la Petrolul Ploiești și în sezonul 2026-2027 Foto: colaj Fanatik
Petrolul Ploiești a hotărât să-i mai ofere un an de contract lui Gicu Grozav. Căpitanul „lupilor” va juca pe „Ilie Oană” și în sezonul 2026-2027.

Petrolul, gata să-i ofere un nou contract lui Gicu Grozav

Vineri, 22 mai, fotbalul românesc va pune astăzi la timpul trecut cariera de fotbalist a lui Ciprian Deac. Ajuns la 40 de ani, legendarul jucător al  lui CFR Cluj se va retrage după meciul cu FC Argeș, de la 20:30, partidă în care antrenorul clujenilor, Daniel Pancu, a anunțat că-l va titulariza.

În timp ce Deac pune ghetele în cui, un alt jucător exponențial din fotbalul românesc se pregătește să mai joace încă un an în SuperLiga. Gicu Grozav, care peste 4 luni ca împlini 36 de ani, va mai evolua încă un sezon la Petrolul Ploiești. Oficialii „lupilor” sunt gata să-i ofere un nou contract atacantului cu 30 de selecții și 5 goluri la echipa națională a României, potrivit informațiilor FANATIK.

Gicu Grozav a devenit simbolul Petrolului în ultimele sezoane. A revenit la gruparea din Prahova în vara lui 2022, după ce mai jucase la Ploiești și în sezonul 2012-2013.

Fotbalistul căsătorit cu fiica celebrei handbaliste Mariana Târcă, Sorina, și ea handbalistă, are 210 meciuri oficiale în tricoul „lupilor” pentru care a marcat de 54 de ori și a oferit 11 pase decisive. Opt dintre goluri au fost reușite în ultimul sezon, șapte în SuperLiga și unul în Cupa României.

Remaniere serioasă a lotului Petrolului

Dacă Grozav urmează să rămână sigur la Petrolul, situația altor veterani ai ploieștenilor este sub semnul întrebării. Nemulțumiți de parcursul echipei în ultimul sezon, șefii „lupilor” vor să remanieze serios lotul. În zilele următoare mai mulți jucători sunt vizați cu plecarea de pe „Ilie Oană”.

În vizor sunt Sergiu Hanca (34 de ani), Ricardinho (32 ani), Nana Boateng (32 ani), dar și Rafinha (28 ani) ori Vali Gheorghe (29 ani). O situație mai specială este în cazul lui Paul Papp (36 ani), care are șanse să continue, fiind unul dintre liderii vestiarului. Numai că, pentru a rămâne la Petrolul pentru încă un sezon, veteranul care a adunat 118 meciuri în tricoul „lupilor” ar trebui să accepte o diminuare a salariului.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
