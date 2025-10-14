E gata! Prima echipă europeană calificată matematic la Cupa Mondială. Alte 26 de formații și-au asigurat deja prezența la turneul final

, iar o formație de pe „bătrânul continent” și-a asigurat deja calificarea pentru turneul final. Este vorba despre Anglia, care nu mai poate rata prezența la CM, indiferent de rezultatele înregistrate în ultimele două runde.

ADVERTISEMENT

Care este prima echipă europeană calificată la Cupa Mondială

Anglia și-a continuat parcursul perfect din grupa K cu un succes clar, 5-0 în deplasare cu Letonia, și a ajuns la 18 puncte. Cu două etape înainte de final, gruparea antrenată de Thomas Tuchel s-a distanțat așadar la 7 puncte de a doua clasată, Albania, diferență imposibil de recuperat până la finalul grupei.

Și Portugalia a fost aproape să își asigure prezența la turneul final care va avea loc în SUA, Canada și Mexic. „Ajutați” de cele două goluri înscrise de Cristiano Ronaldo, lusitanii au condus cu 2-1 până spre final în meciul cu Ungaria, dar Dominik Szoboszlai a marcat în prelungiri, iar maghiarii păstrează în continuare o mică șansă la primul loc în grupă.

ADVERTISEMENT

Punct final în faza grupelor din Africa

Dacă în Europa mai urmează două runde în faza grupelor, în Africa etapa principală s-a încheiat marți seară. , la fel ca alte două naționale importante de pe continent: Senegal și Coasta de Fildeș.

După finalul grupelor, cele mai bune patru echipe clasate pe pozițiile secunde au avansat la un baraj. Este vorba despre Gabon, Camerun, Nigeria și Republica Democratică Congo. Cele patru formații vor disputa un mini-turneu în noiembrie, cu semifinale și finală, iar câștigătoarea va reprezenta Africa la barajul intercontinental, unde .

ADVERTISEMENT

Câte echipe s-au calificat până acum la Cupa Mondială

27 de formații și-au asigurat deja calificarea pentru turneul final care se va disputa în vara anului următor. Primele au fost, evident, țările gazdă, Statele Unite, Mexic și Canada. Până acum, acestea au rămas singurele formații din zona CONCACAF care și-au asigurat prezența, urmând a fi însoțite de alte trei echipe.

ADVERTISEMENT

Din Asia, 7 formații știu deja că vor fi prezente: Australia, Iran, Japonia, Iordania, Qatar, Coreea de Sud și Uzbekistan, iar din Africa s-au calificat până acum 9 echipe: Algeria, Capul Verde, Egipt, Ghana, Maroc, Africa de Sud, Senegal, Tunisia și Coasta de Fildeș. Anglia este prima echipă din Europa care și-a asigurat prezența, iar America de Sud are până acum 6 reprezentante: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay și Uruguay. În fine, din zona Oceaniei, Noua Zeelandă va reveni la Cupa Mondială după o absență de 16 ani.