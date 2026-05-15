Prima mutare făcută de Dinamo pentru sezonul 2026-2027

ADVERTISEMENT

Cei de la Dinamo continuă să-și betoneze lotul pentru sezonul viitor, iar după ce Cătălin Cîrjan a semnat o nouă înțelegere în startul acestui an, acum a venit rândul lui Raul Opruț să pună pixul pe un nou contract cu gruparea „câinilor”.

Dinamo a făcut anunțul prelungirii de contract a lui Raul Opruț.

„Raul Opruț rămâne câine roșu până în 2029! Suntem bucuroși să anunțăm că Raul și-a prelungit contractul cu Dinamo până la 30.06.2029. Venit în vara anului 2024, Raul a demonstrat rapid că este omul potrivit pentru banda stângă, devenind un jucător important pentru echipă și pentru spiritul acestui club.

ADVERTISEMENT

Cu 81 de meciuri în tricoul alb-roșu, 7 goluri și 3 pase decisive, și-a câștigat locul în inimile dinamoviștilor prin devotament, muncă și pasiune. Raul, îți mulțumim pentru tot ce ai oferit până acum și avem încredere că cele mai frumoase momente abia urmează! Îți dorim multă sănătate, succes și cât mai multe bucurii alături de Dinamo”, a fost comunicatul postat pe rețelele sociale.

Raul Opruț, contract nou la Dinamo. Până când a semnat prelungirea fundașul stânga al formației bucureștene

Contractul lui Raul Opruț cu Dinamo urma să expire în vara anului viitor, însă șefii clubului nu au dorit să aibă parte de o situație neplăcută, , și au început de ceva timp negocierile cu jucătorul pentru o nouă înțelegere. Tratativele au decurs cu succes, iar bucureștenii și-au asigurat flancul stâng al defensivei, acolo unde variantele de rezervă nu sunt la un nivel ridicat.

ADVERTISEMENT

În primă fază, Dinamo a făcut un anunț misterios pe rețele sociale, în care apare mesajul „RO29”, iar FANATIK a aflat că totul este legat cu viitorul internaționalului român din banda stângă a apărării. și semnează un nou contract cu echipa până în vara anului 2029.

ADVERTISEMENT

1,7 milioane de euro este cota de piață a lui Raul Opruț în acest moment conform celor de la Transformarkt.

Raul Opruț nu a exclus o plecare de la Dinamo

Raul Opruț a fost unul dintre cei mai constanți jucători pe care i-a avut în acest sezon, fiind la un moment dat și unul dintre marcatorii grupării bucureștene la mai multe partide, reușitele sale dovedindu-se a fi decisive de fiecare dată, cu o singură excepție, eșecul cu Rapid, 1-2, din finalul sezonului regulat. Datorită prestațiilor bune, întrebările cu privire la un nou transfer în străinătate pentru acesta au apărut, iar jucătorul nu a exclus varianta respectivă.

ADVERTISEMENT

„Îmi doresc să mai joc în străinătate, da. Vreau să dau totul pentru Dinamo și o să vedem ce-mi rezervă viitorul. Sunt foarte fericit aici, m-am integrat excelent și asta se vede în evoluțiile mele”, declara fundașul stânga la 48TV, în urmă cu mai multe săptămâni.