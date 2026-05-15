Sport

Prima mutare făcută de Dinamo pentru sezonul 2026-2027

Dinamo a bifat prima mutare pentru noul sezon, unul în care șefii clubului speră ca echipa să se implice serios în lupta pentru primul loc în SuperLiga.
Bogdan Ciutacu, Mihai Alecu
15.05.2026 | 14:24
Prima mutare facuta de Dinamo pentru sezonul 20262027
SPECIAL FANATIK
Contractul lui Opruț cu Dinamo a fost prelungit. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Cei de la Dinamo continuă să-și betoneze lotul pentru sezonul viitor, iar după ce Cătălin Cîrjan a semnat o nouă înțelegere în startul acestui an, acum a venit rândul lui Raul Opruț să pună pixul pe un nou contract cu gruparea „câinilor”.

UPDATE: Anunțul lui Dinamo cu privire la Raul Opruț

Dinamo a făcut anunțul prelungirii de contract a lui Raul Opruț.

„Raul Opruț rămâne câine roșu până în 2029! Suntem bucuroși să anunțăm că Raul și-a prelungit contractul cu Dinamo până la 30.06.2029. Venit în vara anului 2024, Raul a demonstrat rapid că este omul potrivit pentru banda stângă, devenind un jucător important pentru echipă și pentru spiritul acestui club.

ADVERTISEMENT

Cu 81 de meciuri în tricoul alb-roșu, 7 goluri și 3 pase decisive, și-a câștigat locul în inimile dinamoviștilor prin devotament, muncă și pasiune. Raul, îți mulțumim pentru tot ce ai oferit până acum și avem încredere că cele mai frumoase momente abia urmează! Îți dorim multă sănătate, succes și cât mai multe bucurii alături de Dinamo”, a fost comunicatul postat pe rețelele sociale.

Raul Opruț, contract nou la Dinamo. Până când a semnat prelungirea fundașul stânga al formației bucureștene

Contractul lui Raul Opruț cu Dinamo urma să expire în vara anului viitor, însă șefii clubului nu au dorit să aibă parte de o situație neplăcută, așa cum se întâmplă cu Kennedy Boateng, și au început de ceva timp negocierile cu jucătorul pentru o nouă înțelegere. Tratativele au decurs cu succes, iar bucureștenii și-au asigurat flancul stâng al defensivei, acolo unde variantele de rezervă nu sunt la un nivel ridicat.

ADVERTISEMENT
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția...
Digi24.ro
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”

În primă fază, Dinamo a făcut un anunț misterios pe rețele sociale, în care apare mesajul „RO29”, iar FANATIK a aflat că totul este legat cu viitorul internaționalului român din banda stângă a apărării. Raul Opruț s-a înțeles cu Dinamo și semnează un nou contract cu echipa până în vara anului 2029.

ADVERTISEMENT
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi...
Digisport.ro
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei

  • 1,7 milioane de euro este cota de piață a lui Raul Opruț în acest moment conform celor de la Transformarkt.

Raul Opruț nu a exclus o plecare de la Dinamo

Raul Opruț a fost unul dintre cei mai constanți jucători pe care Dinamo i-a avut în acest sezon, fiind la un moment dat și unul dintre marcatorii grupării bucureștene la mai multe partide, reușitele sale dovedindu-se a fi decisive de fiecare dată, cu o singură excepție, eșecul cu Rapid, 1-2, din finalul sezonului regulat. Datorită prestațiilor bune, întrebările cu privire la un nou transfer în străinătate pentru acesta au apărut, iar jucătorul nu a exclus varianta respectivă.

ADVERTISEMENT

„Îmi doresc să mai joc în străinătate, da. Vreau să dau totul pentru Dinamo și o să vedem ce-mi rezervă viitorul. Sunt foarte fericit aici, m-am integrat excelent și asta se vede în evoluțiile mele”, declara fundașul stânga la 48TV, în urmă cu mai multe săptămâni.

  • Raul Opruț are 43 de meciuri jucate pentru Dinamo în acest sezon în toate competițiile, reușind să marcheze de 6 ori și să ofere 3 pase decisive coechipierilor.
Câte titluri va avea Universitatea Craiova dacă bate U Cluj în viziunea lui...
Fanatik
Câte titluri va avea Universitatea Craiova dacă bate U Cluj în viziunea lui Aurel Țicleanu? ”Nici echipa lui Rotaru, nici a lui Mititelu nu au vreo legătură cu Craiova Maxima”. Video
Zeljko Kopic, anunț fantastic pentru fanii lui Dinamo: „Din ce informații am, lucrurile...
Fanatik
Zeljko Kopic, anunț fantastic pentru fanii lui Dinamo: „Din ce informații am, lucrurile se îmbunătățesc”. PATRU absențe cu CFR Cluj!
A câștigat patru titluri cu FCSB, dar n-a vorbit niciodată cu Gigi Becali:...
Fanatik
A câștigat patru titluri cu FCSB, dar n-a vorbit niciodată cu Gigi Becali: “În şase ani nu mi-a spus nimic!”
Tags:
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Scenariul care ar dinamita Superliga: un arbitru important, cadastralul lui Mihai Rotaru? 'S-ar...
iamsport.ro
Scenariul care ar dinamita Superliga: un arbitru important, cadastralul lui Mihai Rotaru? 'S-ar ocupa de terenurile de lângă București'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!