E gata! Selecționerul a fost demis de Federație după 4 înfrângeri în 4 meciuri

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Seria de patru înfrângeri din patru meciuri în Liga A din UEFA Nations League i-a fost fatală lui Vincenzo Montella. Potrivit publicației , Federația Turcă de Fotbal (TFF) a luat decizia de a încheia colaborarea cu selecționerul italian, după ce naționala Turciei nu a reușit să treacă de faza grupelor la Campionatul Mondial și a pierdut toate cele patru partide disputate în Liga A din Nations League.

Înfrângerea cu Italia a fost picătura care a umplut paharul răbdării conducătorilor Federației

Faptul că naționala „Semilunii” are zero puncte după primele patru partide din grupă a provocat nemulțumirea conducerii Federației Turce de Fotbal.

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Președintele Ibrahim Hacıosmanoglu și conducerea TFF, care până acum îl susținuseră constant pe tehnicianul italian, au decis să se despartă de acesta. TFF îi prelungise anul trecut contractul lui Montella până la finalul Campionatului European din 2028, însă presa din Turcia susține că a fost stabilită deja și compensația pe care italianul ar urma să o primească.

Ce sumă va primi Montella drept despăgubire după ce va fi demis oficial de Federație?

Montella are un salariu anual de 2,2 milioane de euro, adică aproximativ 183.000 de euro pe lună. Federația intenționează să-i achite drept despăgubire echivalentul a cinci salarii lunare. Asta ar însemna aproximativ 915.000 de euro.

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în 40 de meciuri oficiale și amicale, bilanțul său fiind de 21 de victorii, 5 remize și 14 înfrângeri. Ultima perioadă a fost însă una extrem de slabă: șase înfrângeri și o singură victorie în ultimele șapte partide.

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Presa din Turcia îi ceruse public demisia lui Montella încă de dinainte de meciul cu Italia, după 0-3 cu Belgia. Cu toate acestea, antrenorul nu părea dispus să demisioneze, fiind convins că naționala pe care o conduce este pe drumul cel bun.

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„Nu vreau să acord prea multă atenție criticilor din acest moment. Cu acești jucători am revenit la Campionatul Mondial după 24 de ani și am promovat în Liga A”, declara tehnicianul italian în vârstă de 52 de ani, după înfrângerea Turciei, scor 0-3 cu Belgia.