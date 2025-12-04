E gata: starul lui Real Madrid, OUT până în 2026!

ADVERTISEMENT

traversa o perioadă dificilă în campionat și părea că pierde contactul cu Barcelona, însă a venit victoria clară din Țara Bascilor.

Accidentat la meciul cu Athletic Bilbao, starul lui Real Madrid nu mai joacă în 2025

Kylian Mbappe a făcut spectacol pentru madrileni, a înscris o dublă și astfel a dat o gură de oxigen . Totuși, au existat și vești proaste pentru cei de la Real după meciul disputat la Bilbao. Trimis încă din primul minut, Trent Alexander-Arnold nu a putut să termine confruntarea pe teren, din cauza unei accidentări, iar în minutul 55 a fost schimbat cu Raul Asencio.

Fotbalistul englez, adus liber de contract în vară, de la Liverpool, se pare că nu va mai intra pe teren în anul 2025. Accidentarea sa este una musculară și-l va ține în afara gazonului cel puțin pentru o lună, dacă nu și mai mult, arată primele teste făcute, notează . Vestea vine într-un moment în care britanicul părea că începe să fie din ce în ce mai acomodat la jocul pe care Real Madrid îl propune, asta după ce a avut prestații oscilante în startul stagiunii.

Viitorul lui Xabi Alonso la Real Madrid e incert

Un alt subiect care este intens discutat la Madrid în aceste săptămâni este cel al viitorului lui Xabi Alonso. Tehnicianul care a impresionat la Bayer Leverkusen, cu care a luat titlul în Bundesliga, a fost adus pe Santiago Bernabeu pentru a-l înlocui pe Carlo Ancelotti, italianul care a mers la naționala Braziliei. Ibericul nu a avut însă impactul scontat, încă, iar se pare că există probleme în vestiar.

O parte dintre jucători nu-l apreciază pe acesta și ar dori să-l vadă plecat. Un fotbalist care nu este pe aceeași lungime de undă cu Xabi Alonso este Vinicius Junior, cel care acum doi ani termina pe locul 2 în cursa pentru Balonul de Aur. Sud-americanul a fost de multe ori rezervă și este nemulțumit de statutul pe care îl are în echipă după schimbarea antrenorului din vară.

Starul de la Real Madrid care e ca și plecat

Un alt fotbalist care nu se simte bine pe Santiago Bernabeu este Rodrygo. Jucătorul crescut de Santos era un titular obișnuit pe vremea lui Ancelotti, în banda dreaptă a atacului, dar acum prinde minute doar pe finalul partidelor și de multe ori rămâne rezervă neutilizată. Brazilianul se pare că nu mai rezistă și ar fi decis să plece de la Real Madrid, iar mutarea s-ar putea face chiar din această iarnă.

Rodrygo este un fotbalist ce se află pe lista mai multor echipe de top, precum Manchester City, Arsenal sau Liverpool, iar suma de transfer ar putea să fie una surprinzătoare: șefii lui Real Madrid ar fi gata să-l vândă pentru doar 50 de milioane de euro, asta după ce în startul stagiunii s-a scris că nu există vreo intenție ca vreo ofertă care este sub 100 de milioane de euro să fie acceptată de către Florentino Perez.