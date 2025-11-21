E gata! Una dintre cele mai frumoase handbaliste a plecat de la CSM București la marea rivală

Visul frumos s-a terminat! Elizabeth Omoregie, superba handbalistă din echipa „tigroaicelor” spune adio lui CSM București după o colaborare de 8 ani. Sportiva cu origini bulgare, care joacă pentru naționala Sloveniei, și-a anunțat deja viitoarea echipă pe Instagram.
Elizabeth Omoregie este una dintre jucătoarele de top ale CSM București, însă ea a ales să se despartă de clubul din capitala României. Superba handbalistă, de naționalitate bulgară și slovenă, a anunțat pe social media că va fi noua jucătoare a lui Ferencvaros, echipă din Ungaria, una dintre rivalele deja tradiționale ale „tigroaicelor” din Liga Campionilor în ultimii ani.
Formația maghiară a anunțat vineri, 21 noiembrie, trei achiziții, printre care și centrul Elizabeth Omoregie, iar contractul său va fi valabil începând cu vara lui 2026: „Clubul nostru va fi consolidat de Elizabeth Omoregie din vara anului 2026!”, au anunțat maghiarii pe Instagram.
„Sunt de mult timp la actualul meu club și îmi doream o nouă provocare, o nouă motivație. Sper să găsesc toate acestea la Ferencváros. Ambițiile FTC și mediul profesionist din jurul echipei m-au atras.
Simt că este clubul potrivit, unde pot continua să mă dezvolt și pot contribui la succes. Sunt recunoscătoare că, în curând, voi face parte din marea familie Fradi!”, a declarat Omoregie.
Elizabeth Omoregie este una dintre cele mai populare handbaliste de la noi, fiind cunoscută și de oameni care nu sunt pasionați înrăiți ai handbalului. Pe lângă faptul că este o sportivă extraordinară, ce dă dovadă de un profesionalism desăvârșit, aspectul său fizic a furat multe priviri în cei 8 ani petrecuți pe meleagurile României.
Adesea, sportiva născută la Atena își delecta urmăritorii de pe Instagram cu fotografii incendiare din vacanțele sale exotice. În pauza de vară a anului 2025, ea s-a postat pe social media din vizitele sale în Brazilia și Grecia, iar pozele au strâns zeci de mii de aprecieri din partea admiratorilor. Alături de CSM București, Elizabeth Omoregie a câștigat de patru ori Liga Națională de handbal feminin din România.