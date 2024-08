E grav când jucătorul vine la interviu și spune că ne-au călcat în picioare”. Amănuntul care a șocat după Rapid – Sepsi 2-2

Rapid a remizat cu Sepsi, scor 2-2, în ultima partidă a etapei a 4-a din SuperLiga. Formația antrenată de nord-irlandezul Neil Lennon are un start de sezon modest, iar evoluțiile din teren nu dau semne de îmbunătățiri. de la finalul meciului din Giulești i-a șocat pe specialiștii FANATIK SUPERLIGA.

„E grav când jucătorul vine la interviu și spune că ne-au călcat în picioare”. Verdictul sumbru al lui Marius Șumudică pentru Rapid

, a rămas uimit de interviul lui Claudiu Petrila. Autorul primului gol al Rapidului cu Sepsi a avut un discurs categoric prin care a anunțat că jocul echipei sale a fost unul dezastruos.

ADVERTISEMENT

„Pe mine ceea ce m-a frapat, eram în lojă și dădeam să plec când am văzut interviul lui Petrila. Bă, e grav! Când un jucător vine la interviu și spune ‘Ne-au călcat în picioare. Nu jucăm nimic’”, a remarcat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Rapid ocupă locul 12 în clasament, cu 3 remize și o înfrângere după primele patru etape din SuperLiga. În continuare, Andrei Vochin, consilierul președintelui Federației Române de Fotbal Răzvan Burleanu a vorbit despre momentul de cumpănă pe care îl traversează Rapid.

ADVERTISEMENT

„Planul Rapidului s-ar putea să fie prost”

Andrei Vochin a vorbit și el despre interviul categoric al lui Claudiu Petrila. Specialistul FANATIK SUPERLIGA este de părere că fotbaliștii Rapidului ar putea fi nemulțumiți de ceea ce li se cere să arate pe teren.

„Jucătorul spune ce simte. În același timp e clar că e o stare de nemulțumire în interior pentru că ei își dau seama că nu pot să evolueze în felul în care li se cere, poate nu înțeleg lucrurile care li se cer. Încă o chestie, de-asta spun că planul s-ar putea să fie prost.

ADVERTISEMENT

În strategia Rapidului, care este scrisă, spune că Rapidul trebuie să joace în asemenea fel încât să facă pe plac și publicului, să fie o echipă spectaculoasă. E absolut corect, pentru că în istorie așa a fost Rapidul”, a spus și Andrei Vochin.

Andrei Vochin, sfat pentru Dan Șucu: „Dacă aș fi lângă el, i-aș sugera să schimbe planul”

Andrei Vochin a explicat că pe lângă rezultate, Rapidul își dorește să practice un fotbal spectaculos, aspect care le-ar putea dăuna alb-vișiniilor. Consilierul președintelui FRF a venit cu un sfat prețios pentru Dan Șucu.

ADVERTISEMENT

„Rapid merge pe principiul decât un gol urât, mai bine o bară frumoasă. Pleci de la filosofia clubului, pentru că asta e în ADN-ul clubului. Nu poți să faci lucrul ăsta și nici nu trebuie schimbat lucrul ăsta. Asta trebuie să rămână, dar nu poți să faci niciodată lucrul ăsta fără spiritul din teren. Jucătorii să poată.

Dacă nu sunt în stare să dribleze un jucător, pentru că Rapid de pe vremea pe care am prins-o eu pe stadion, Nae Manea, Cojocaru, Ion Ion și așa mai departe, era echipa spectacol. Nu făceau rezultate, dar era o echipă a spectacolului.

Nu poți să ajungi la această plecare de la poartă cu minge lungă. Mingea lungă să n-o câștige nimeni și să nu ai tranziții. E posibil ca planul să fie greșit. Planul trebuie schimbat, nu neapărat oamenii care au făcut acel plan.

Dacă aș fi lângă domnul Șucu, i-aș sugera să încerce fără să se atingă de oameni să-i facă să înțeleagă că au greșit și să schimbe planul. Ăsta e primul punct, dacă nu sunt în stare să schimbe planul, atunci să schimbe oamenii”, au fost cuvintele lui Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a spus Claudiu Petrila, după Rapid – Sepsi 2-2: „Ne-au călcat în picioare, nu legăm trei pase!”

Claudiu Petrila a făcut un discurs resemnat după un nou pas greșit al Rapidului în SuperLiga. Deși a fost numit omul meciului, tânărul atacant din Giulești a vorbit în termeni extremi de duri despre prestația echipei sale.

„Nu ştiu ce să vă zic, nu jucăm nimic. Nu am legat trei pase tot meciul, ne-au călcat în picioare. Poate omul meciului am fost anunţat pentru că am alergat cel mai mult… nu ştiu cum am ieşit din pasa asta proastă, dar trebuie să o facem.

Nu mai putem cere timp pentru că etapele trec, nu mai putem bate pe nimeni nici în Giuleşti. Nu pot eu să-mi dau cu părerea, vom vedea la analiză dacă vom merge pe acelaşi sistem. Secunzii cred că au fost pregătiţi. Cu siguranţă ne-a lipsit Neil Lennon. Momentan poate e un blocaj psihic. Titlu… să prindem play-off-ul. La felul în care jucăm…”, a spus Claudiu Petrila.

Detaliul care i-a șocat pe Marius Șumudică și Andrei Vochin după Rapid - Sepsi 2-2