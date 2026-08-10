„E grav!”. Victor Pițurcă a răbufnit când a văzut ce se întâmplă în SuperLiga

ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă a vorbit despre situația în care a ajuns fotbalul din țara noastră. Fostul selecționer al naționalei de seniori este de părere că tinerii antrenori români nu au șanse să își demonstreze calitățile, întrucât în SuperLiga se apelează mult prea ușor la tehnicieni străini.

Victor Pițurcă, verdict dur despre fotbalul românesc

În acest sezon, foarte multe echipe din SuperLiga României au mizat pe antrenori din străinătate. Unul a fost deja demis. după umilința cu Tromso din cupele europene.

ADVERTISEMENT

Și alte echipe merg pe mâna antrenorilor străini. Universitatea Craiova a dat primul mare „tun” cu Felipe Coelho. Oltenii au luat titlul și Cupa României în stagiunea precedentă, iar acum atacă calificarea în faza principală din Europa League.

Victor Pițurcă trage un semnal de alarmă! Problema uriașă pe care o vede în SuperLiga

Victor Pițurcă este de părere că șefii din SuperLiga României ar trebui să încerce să promoveze antrenorii tineri din țara noastră, care au mare potențial, în opinia sa. i-a dat exemplu pe Neluțu Sabău și pe Bogdan Andone, doi tehnicieni care au reușit să construiască lucruri frumoase.

ADVERTISEMENT

„E grav, e grav. Avem mulți jucători mari, care au jucat în campionat și în afara României. Sunt antrenori tineri, au calitate, dar nu pot să antreneze în România. Sunt aduși antrenori de valoare medie, care nu știu campionatul, iar aici nu pot să facă față. Din punctul meu de vedere, Neluțu Sabău e un antrenor cu o mare experiență, iar Bogdan Andone mi se pare un antrenor foarte, foarte bun. Pancu are calitate, dar trebuie să demonstreze, pentru că nu a obținut până acum rezultate onorabile, exceptând când a condus pe CFR”, a declarat Victor Pițurcă la