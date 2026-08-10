Sport

„E grav!”. Victor Pițurcă a răbufnit când a văzut ce se întâmplă în SuperLiga

Victor Pițurcă trage un semnal de alarmă și critică numărul mare de antrenori străini din SuperLiga. Fostul selecționer a dat și două exemple de tehnicieni români pe care îi apreciază.
Alex Bodnariu
10.08.2026 | 12:59
E grav Victor Piturca a rabufnit cand a vazut ce se intampla in SuperLiga
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Victor Pițurcă trage un semnal de alarmă! Problema uriașă pe care o vede în SuperLiga: hepta.ro
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Victor Pițurcă a vorbit despre situația în care a ajuns fotbalul din țara noastră. Fostul selecționer al naționalei de seniori este de părere că tinerii antrenori români nu au șanse să își demonstreze calitățile, întrucât în SuperLiga se apelează mult prea ușor la tehnicieni străini.

Victor Pițurcă, verdict dur despre fotbalul românesc

În acest sezon, foarte multe echipe din SuperLiga României au mizat pe antrenori din străinătate. Unul a fost deja demis. Portughezul Antonio Folha, numit în această vară în locul lui Daniel Pancu, a fost dat afară de Neluțu Varga după umilința cu Tromso din cupele europene.

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Și alte echipe merg pe mâna antrenorilor străini. Universitatea Craiova a dat primul mare „tun” cu Felipe Coelho. Oltenii au luat titlul și Cupa României în stagiunea precedentă, iar acum atacă calificarea în faza principală din Europa League.

Victor Pițurcă trage un semnal de alarmă! Problema uriașă pe care o vede în SuperLiga

Victor Pițurcă este de părere că șefii din SuperLiga României ar trebui să încerce să promoveze antrenorii tineri din țara noastră, care au mare potențial, în opinia sa. Fostul selecționer al naționalei de seniori i-a dat exemplu pe Neluțu Sabău și pe Bogdan Andone, doi tehnicieni care au reușit să construiască lucruri frumoase.

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„E grav, e grav. Avem mulți jucători mari, care au jucat în campionat și în afara României. Sunt antrenori tineri, au calitate, dar nu pot să antreneze în România. Sunt aduși antrenori de valoare medie, care nu știu campionatul, iar aici nu pot să facă față. Din punctul meu de vedere, Neluțu Sabău e un antrenor cu o mare experiență, iar Bogdan Andone mi se pare un antrenor foarte, foarte bun. Pancu are calitate, dar trebuie să demonstreze, pentru că nu a obținut până acum rezultate onorabile, exceptând când a condus pe CFR”, a declarat Victor Pițurcă la Digi Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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