“E greu pentru CFR Cluj să mai prindă play-off-ul!” Gigi Becali, analiză tăioasă în direct a luptei din SuperLiga

ADVERTISEMENT

Etapa a 14-a din SuperLiga a adus noi surprize, mai ales după CFR Cluj – Farul 0-2, meciul prin care ardelenii s-au îndepărtat și mai mult de play-off. Ce a spus Gigi Becali despre echipa lui Neluțu Varga, omologul său.

Gigi Becali o exclude pe CFR Cluj din play-off. „Nu-i merge echipa lui ‘tati’!”

Gigi Becali a ieșit din nou la rampă după succesul FCSB-ului cu 4-0 în fața celor de la UTA. Patronul campioanei crede că echipa sa nu mai are emoții în privința calificării în play-off, însă nu o vede la fel de bine pe CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

a adus . Gigi Becali este convins că ardelenii au șanse minime să ajungă în primele 6 echipe în actuala stagiune.

„Băi, săracul ‘tati’, îți dai seama… Eu cred că e greu să prindă play-off-ul, pentru că îi nu-i merge echipa. Este între el și noi la locul 6. Noi o să decapităm și locul 5. O are grea ‘tati’. Vai, săracul. Nu vreau să râd de răul altuia, că nu e bine!”, a spus inițial Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Între cine se dă, de fapt, lupta la titlu în SuperLiga în acest sezon

Analiștii FANATIK au comentat ulterior pe subiectul luptei la titlu. Marius Mitran a subliniat cât de dramatic ar fi scenariul în care Universitatea Craiova și Rapid ar pierde marele trofeu în defavoarea unei echipe precum FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

„A fost cel mai slab meci pe care l-am văzut anul ăsta în Liga 1, acest FC Argeș – Dinamo, cel puțin după ce s-a marcat. Asta apropo și de cine ia titlul, pentru că Dinamo e una dintre echipele care sunt acolo în față. Cu atât mai mare, și revin la primul subiect, ar fi drama Craiovei și a Rapidului, cu cât, în acest an, marile forțe, FCSB și CFR sunt totuși departe de ele, încă foarte departe. Și atunci, o luptă la baionetă cu FCSB anul trecut sau cu CFR acum 2 ani, ar fi fost explicabilă dacă era pierdută.

Dar acum, când te lupți cu FC Botoșani pentru prima poziție, atrage faptul ăsta niște consecințe. De-aia spun că meciul Craiova-Rapid de duminica viitoare este pentru ambele echipe, dar mai ales pentru Craiova, care are seria asta ca o finală de campionat. Și de-aia cred că fie va fi un motor de încredere, de speranță, de solidaritate, fie, după părerea mea, ar putea fi un capăt de drum!”, a fost analiza lui Marius Mitran.

ADVERTISEMENT

„Așa pot să spun și eu acum. De exemplu, uite Rapidul, Craiova, poate reveni FCSB, să prindă play-off-ul prima dată. Dar nu-i dă nimeni nicio șansă Botoșaniului… De ce n-ar fi Botoșani surpriza? Mai ales că joacă!”, a completat și Eugen Trică.

Cel mai desconsiderat antrenor în lupta la titlu. „A trecut peste niște probleme!”

Ulterior, Marius Mitran a vorbit la superlativ despre antrenorul care nu primește atenția cuvenită după rezultatele obținute. El și-a concentrat discursul asupra lui Leo Grozavu, tehnicianul lui FC Botoșani.

„Leo Grozavu, mie mi se pare cel mai nedreptățit antrenor. Discutăm de Rădoi, de Charalambous… Leo Grozavu, de ani de zile, se duce și resuscitează echipe aflate în genunchi și uite acum, bate pe toată lumea. E un tip care a trecut și peste niște probleme, le-a explicat. Deci sunt niște meciuri care sunt în această etapă, în acest final, foarte importante: U Cluj – FCSB, Dinamo – CFR Cluj și Craiova – Rapid!”, a concluzionat Marius Mitran la FANATIK SUPERLIGA.