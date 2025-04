„E greu să câștigi inimile suporterilor din Giulești!”. Marian Iancu analizează la rece varianta „Edi Iordănescu la Rapid” și vine cu o propunere surprinzătoare

Marius Șumudică a fost oprit din drum de către conducerea Rapidului, Marian Iancu a comentat posibilitatea ca Edi Iordănescu să preia echipa bucureșteană, propunând de asemenea un nume surpriză pe care l-ar vedea ideal la Rapid.

Marian Iancu știe cine ar putea ridica Rapidul din sezonul viitor

, s-a vehiculat că Edi Iordănescu ar fi dorit de conducerea Rapidului pe banca tehnică din sezonul viitor. Antrenorul este liber de când a părăsit postul de selecționer al naționalei României.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marian Iancu nu știe în ce măsură Edi Iordănescu ar fi acceptat de fanii Rapidului și ar putea stabili o conexiune. Fostul patron al lui Poli Timișoara crede că Dusan Uhrin este antrenorul ideal pentru giuleșteni în contextul în care vor în cupele europene.

„E greu să câștigi inimile suporterilor în Giulești”

„În caz că rapid nu prinde Europa, Edi Iordănescu, îl vedeți o variantă ok pentru rapid?”, a fost întrebarea pusă de moderatorul Cristi Coste.

„Ar putea fi. Deși e greu să câștigi inimile suporterilor în Giulești. Nu știu, dar așa profesional a ajuns la maturitatea posibilității să antreneze în Giulești.

Pentru că dacă îți dorești Europa, obligatoriu ți se întâlnesc și celelalte. Și poți să reușești în Europa cu echipa care ai construit-o, obligatoriu ți atingi și obiectivele interne. Ori Europa se duce un pic spre fizic, spre talie, spre forță, spre viteză. Mi-aș dori să văd niște basketbaliști acolo pe tunelul din Giulești, cu ghilimelele de rigoare.

„Dusan Uhrin. Eu știu cum mi-a pregătit echipa și ce forță dezvoltam!”

Mi-aș dori un antrenor de tip germanic, ceh. Am dat un exemplu, Dusan Uhrin. Eu știu cum mi-a pregătit echipa și ce forță dezvoltam, ce antrenor și cu ce mentalități vin ăștia din centrul Europei, mai spre germanici. Ce talii aveam la echipă. Aveam cinci, șase jucători de la 1,97 în sus care îmi câștigau. Aveam jumătate de meciuri câștigate. Aveam faza defensivă imbatabil și fazele fixe ofensive erau un pericol.

Mi-ar plăcea să schimbe o echipă din România, să schimbe un pic mentalitatea asta de mingicari, cu gleznele fine. Se rezolvă mult mai ușor un meci fizic. Asta e părerea mea. O văd pe CFR Cluj, un pic spre zona asta. Se bate cu FCSB-ul!”, a explicat Marian Iancu.

„Care ar fi numele pe care l-ați propune dumneavoastră?”, a mai întrebat Cristi Coste. „Eu am dat doar un exemplu, ca să nu greșesc, eu am dat un exemplu, cum ar fi Dusan Uhrin. El este un antrenor care își pregătește fizic el echipa!”, a spus Iancu.

„Omul știe fizic, are mentalitate cehă”

„Dar ce mai face, apropo, ce mai face Dusan Uhrin?”, a întrebat pe final moderatorul. „Nu știu acum, știu că e liber de câteva luni, dar nu este o propunere.

Am dat un exemplu. Omul știe fizic, are mentalitate cehă. Am dat așa ca idee. Trebuie să schimbe un pic, pentru că totuși să stai numai pe contraatac nu întotdeauna te lasă echipele!”, a concluzionat Marian Iancu la FANATIK SUPERLIGA.

În vârstă de 57 de ani, cehul Dusan Uhrin a pregătit mai multe echipe din România în trecut: Poli Timișoara, Dinamo și Gaz Metan Mediaș. Cele mai mai performanțe le-a avut în Georgia, unde a cucerit cu Dinamo Tibilisi în sezonul 2012/2013 campionatul și Cupa.