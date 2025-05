„E greu să fii fiul lui Mircea Lucescu?”. Răzvan Lucescu, totul despre povara numelui pe care-l poartă: „A trebuit să fac față unui bullying!”

Răzvan Lucescu și-a deschis sufletul, FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, asupra avantajelor și dezavantajelor , cel mai titrat antrenor român din istorie.

Răzvan Lucescu, dezvăluiri despre dificultățile și avantajele statutului de fiu al lui Mircea Lucescu

Moderatorul Horia Ivanovici l-a întrebat pe antrenorul grupării PAOK Salonic cât de greu i-a fost să fie copilul lui Mircea Lucescu. Fondatorul FANATIK l-a chestionat, de asemenea, ce au predominat mai mult între avantaje și dezavantaje.

Răzvan Lucescu a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că adevărul este undeva la mijloc. Pe de o parte, tehnicianul a trebuit să facă față unui bullying în copilărie și de-a lungul carierei sale. Pe de altă parte, s-a bucurat de succesul care l-a motivat și inspirat pentru a face performanță.

„Eu nu am spus că a fost un dezavantaj și nu am spus că a fost foarte greu. Deși fiecare dintre noi trăim într-un anumit fel. Vedem, gândim, simțim. E undeva la mijloc adevărul (n.r.- dacă a fost o povară numele lui Lucescu). Au fost și situații în care pentru mine a fost o povară. Și gândește-te la presiunea pe care eu am avut-o. Pentru că întotdeauna să auzi ’tu nu ești ca taică-tu, dacă vrei să ajungi ca el e foarte greu’. O situație cumva negativă, nu?

Suferințele cu care s-a confruntat Răzvan Lucescu

Ok, ai forța să o dai la o parte o dată, de două ori, de trei ori, dar până la urmă ai și de suferit. În perioada în care eram copil, prietenii îmi vorbeau unii despre alții. Îmi spuneau: ’Ăsta e cu tine din interes!’. La fel și cu dragostea: ’Fata asta e cu tine din interes’. La școală: ’Faci lucrurile pentru că ești băiatul lui Mircea Lucescu’.

N-au cum să nu te afecteze aceste lucruri. După aceea există și situația în care, fiind lângă el, crescând și trăind lângă el i-am văzut pe toți ceilalți. Pe jucători, pe el ca antrenor, cu succesul lor, cu imaginea pe care și-au construit-o. Sigur că și eu mi-am dorit acest lucru. Probabil că și asta m-a inspirat. Însă nu a fost simplu. A trebuit să lupt foarte tare să depășesc o anumită situație.

Asta s-a întâmplat și mai departe, când am ajuns antrenor. Ba că ’ești cu pile’, ba că ’sună-l pe taică-tu’. A trebuit să fac față unui bullying. Știi foarte bine că tot timpul când există aceste critici negative, nedrepte, când există acest bullying, o frustrare rămâne în interior. După aceea dacă ai capacitatea să o depășești și să o gestionezi, mergi înainte, dar frustrarea rămâne”, a declarat Răzvan Lucescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Precizarea finală a lui Răzvan Lucescu

Tehnicianul lui PAOK Salonic a concluzionat ulterior: „Nu am fost niciodată o victimă! Au fost momente dure peste care a trebuit să învăț să trec sau pe care a trebuit să învăț să le gestionez, dar au fost și avantaje. Cum a fost faptul că am trăit lângă un om care a muncit enorm. Mi-a transmis această idee și cultură pentru muncă. Și, în același timp, așa cum a fost el ca tată mi-a transmis pasiunea pentru această meserie în fotbal. Omul este fericit când face ceva cu mare plăcere. Dacă faci din pasiune, ești cu adevărat împlinit!”.