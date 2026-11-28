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Zmei în SuperLiga, acolo unde nu par a avea rivali pentru campionat, cei de la Universitatea Craiova nu au existat în meciul de Conference League cu Brighton. După eșecul categoric din insulă, Giovanni Becali (74 de ani) vine cu o veste cumplită pentru jucătorii echipei din Bănie și spune că șansele lor în fotbalul mare din Europa sunt minime.

Giovanni Becali dă verdictul sumbru după ce a văzut în Brighton – U Craiova

Diferența colosală de valoare dintre Brighton, locul 2 din Premier League, și Universitatea Craiova, liderul din SuperLiga, s-a văzut perfect în meciul lor din etapa a 4-a a grupei de Conference League. Englezii s-au impus fără să forțeze, scor 4-0, și ne-au arătat unde se află fotbalul românesc în comparație cu cel din Occident. Pentru „Știința”, acest eșec nu scade dramatic șansele de calificare. Oltenii mai au nevoie de un punct pentru a-şi asigura calificarea în play-off-ul Conference League.

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În emisiunea „Giovanni SHOW”, celebrul impresar român Ioan Becali (74 de ani) a vorbit despre acest . În primă fază, agentul este de părere că Brighton, cu toți titularii pe teren joi seara, putea să facă scor și mai mare cu trupa lui Filipe Coelho (46 de ani). „(n.r. Asta e diferența între o echipă de Premier League ca Brighton și campioana României?) Stai puțin, că Brighton a jucat cu șase rezerve. Au fost doar cinci titulari, patru titulari și șase rezerve, am auzit. Dacă jucau cu toți titularii cu care joacă în meciurile serioase de Premier League, atunci diferența putea fi mai mare”.

Giovanni Becali este convins că Universitatea Craiova s-a dus în Anglia și în ideea ca 2-3 jucători din lotul ei să se afirme și să atragă atenția unor formații important din topul campionatelor europene. „Noi ne-am dus acolo să demonstrăm că cel puțin 2-3 jucători din lot pot fi văzuți de cineva. Și au văzut cei de afară.. rezultatul. Top 5 campionate din Europa e greu să prindă vreun jucător de la Craiova în momentul de față”, notează Becali.

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Cine sunt singurii jucători români cu valoare de top 5 campionate din Europa în momentul de față

Referindu-se la modul general, la toți fotbaliștii români în activitate, Giovanni Becali spune că numai Dennis Man și de top 5 campionate din Europa. „Top 5 e greu să ajungă vreun jucător din România. În afară de Dennis Man și de Radu Drăgușin, în momentul ăsta. În rest, n-am putea emite pretenții pentru top 5. Dar pe lângă top 5 mai sunt alte echipe care formează al doilea grup de alte top 5. Valul 2. Aici sunt Belgia, Portugalia, Olanda. Sunt echipe care au nevoie și acolo”.

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În acest context al eșecului din Anglia al Craiovei, Ioan Becali și-a reamintit de faptul că, în urmă cu 20 de ani, echipele din România se luptau de la egal la egal cu cele din Albion. El a amintit și de națională. „Până acum 20 de ani noi băteam sau făceam egal cu Anglia, cu echipa națională. Pune-te tu cu echipa națională să joci cu Anglia de azi. Te distruge cu echipa de azi, cu Bellingham, cu Kane și așa mai departe. Te distruge! I-am bătut la EURO 2000, cu 3-2, în Belgia și Olanda. I-am bătut cu 2-1 în Franța, la Mondialul din 1998. Am mai făcut meciuri egale”.

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