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Edi Iordănescu a tras un semnal de alarmă în privința situației lui Ianis Hagi la echipa națională a României. Fostul selecționer consideră că lipsa continuității la nivel de club începe să își pună amprenta asupra evoluțiilor mijlocașului și complică misiunea lui Gică Hagi, care trebuie să gestioneze și relația tată-fiu. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Edi Iordănescu a avertizat că Ianis are nevoie de o decizie importantă în această iarnă pentru a-și relansa cariera, dar a subliniat că problema este mult mai amplă și afectează mai mulți fotbaliști ai primei reprezentative.

Edi Iordănescu, verdict despre Ianis Hagi la națională: „Foarte greu de gestionat de Gică”

la echipa națională a devenit un subiect delicat, în condițiile în care selecționerul României este chiar tatăl său, Gică Hagi. Evoluțiile modeste ale mijlocașului au atras discuții, iar lipsa meciurilor constante la nivel de club reprezintă, în opinia lui Edi Iordănescu, principala problemă. Fostul selecționer, care a lucrat cu Ianis Hagi și îl cunoaște foarte bine, a vorbit despre calitățile sale umane și profesionale, dar și despre deciziile care i-au afectat parcursul după accidentare.

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„Foarte greu de gestionat de Gică treaba cu Ianis. Toți știm părerea opiniei publice, în mare. Ianis are un caracter extraordinar, educație pe măsură, e un băiat realist, dar cu decizii care nu i-au făcut bine și aici mă refer după accidentare, cu deciziile unde a ales să meargă. Nu e în perioada cea mai bună a lui, dar trebuie să ai minute la club. Și în perioada mea a avut momente când juca și nu prea la club, dar a venit la națională și a avut impact și a fost decisiv”, a declarat Edi Iordănescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Edi Iordănescu îl avertizează pe Ianis Hagi: „Are nevoie de o decizie capitală în această iarnă”

Edi Iordănescu a explicat că talentul și calitățile individuale nu mai sunt suficiente pentru a compensa o perioadă prelungită fără ritm competițional. Acesta consideră că Ianis riscă să își piardă treptat influența în vestiarul naționalei dacă nu reușește să joace constant la echipa de club. În acest context, i-a transmis un avertisment clar înaintea perioadei de transferuri din iarnă.

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„Această perioadă a lui de instabilitate se prelungește mult și nu poți juca doar din talent, din calități. Am lucrat cu el, sunt asumat, știu ce spun. Are o mentalitate corectă, este important în interiorul grupului și această importanță o pierzi încet-încet în astfel de situații, iar aici nu mă refer doar la Ianis.

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Când nu aduci de la club bagajul necesar de ingrediente astfel încât să te impui și la echipa națională, e greu. El are nevoie în această iarnă de o decizie capitală, altfel îi va fi foarte greu, se expune, iar Gică nu va putea să prelungească mult situația asta”, a avertizat Edi Iordănescu.

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Problema României nu este doar Ianis Hagi! Edi Iordănescu atrage atenția asupra titularilor fără meciuri în picioare

Dincolo de situația fiului selecționerului, Edi Iordănescu a identificat o problemă mai amplă în lotul României. Fostul antrenor al tricolorilor susține că mai mulți jucători importanți nu au suficientă continuitate la echipele de club, iar acest lucru se vede în evoluțiile naționalei. Conform spuselor sale, diferența de ritm dintre fotbalul de club și cel internațional este prea mare pentru ca jucătorii fără minute să poată susține meciuri la intervale scurte.

„Nu e un caz izolat și mai sunt și altele mai puțin mediatizate. Eu spun că problema este de ansamblu, nu mă raportez doar la Ianis. Sunt mai mulți jucători în primul 11 care nu au continuitate la nivel de club. Mai joacă și la trei zile… Adică nu joci o dată la două săptămâni la club și joci din trei în trei zile la echipa națională?

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Fotbalul internațional e altceva. Când ieși în Europa, deja vorbim de altceva, de la ritm la intensitate. Când ai 3-4 jucători care suferă din punctul ăsta de vedere, nu ai cum să ai consistență. Te afectează mult în chimia jocului și nu ai cum să ai rezultate”, a explicat fostul selecționer.

Mesaj ferm pentru tricolori înaintea următoarei campanii: „Trebuie să se impună la club!”

către fotbaliștii naționalei, insistând că aceștia trebuie să revină la echipele lor și să câștige un loc de titular. Fostul selecționer a subliniat că timpul petrecut la prima reprezentativă este prea scurt pentru a recupera lipsa pregătirii și a ritmului competițional. În același timp, și-a exprimat încrederea că Gică Hagi va găsi soluții pentru următoarele meciuri.

„Îmi asum responsabilitatea și dau acest mesaj public: băieții trebuie să se ducă înapoi la echipele lor de club și să se impună, să vină altfel la națională. Degeaba zice Gică că trebuie să muncim, nu! Ei trebuie să se impună, nu ai timp de muncă la națională. Jucătorii care vin la echipa națională trebuie să ajute. Înțeleg că sunt jucători importanți, cu istoric, dar trebuie să prioritizezi, iar în campanie să ajuți echipa mai mult decât orice. Trebuie să atragi rezultate. Am încredere în Gică, că a văzut ceva acum. E un pas înainte față de primele meciuri”, a concluzionat Edi Iordănescu.