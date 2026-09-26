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Ovidiu Mihăilă, selecționerul naționalei de handbal feminin, a răbufnit după ce „tricolorele” au pierdut cu Danemarca, scor 20-28, în semifinalele EHF Euro Cup. România a marcat doar 4 goluri în repriza secundă.

Ovidiu Mihăilă, dezmăgit după Danemarca – România 28-20

România a ținut piept danezelor în primele 30 de minute. Danemarca a intrat cu avantaj de un gol, 17-16, la cabine, în Sala Polivalentă din București. „Tricolorele” s-au prăbușit în actul secund. La final, selecționerul s-a declarat dezamăgit de

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„E inacceptabil că am marcat 4 goluri într-o repriză, aștept mult mai mult de la fete. E nevoie de seriozitate. A ratat foarte mult, iar acest lucru ne-a costat.

Trebuie să ne perfecționăm. În plan mental, trebuie să nu cedăm atunci când ratăm o minge. Noi am ratat o minge importantă, iar de acolo totul s-a dus în jos

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Nu am avut aceeași atitudine, ne-am pierdut disciplina tactică. Din păcate, am ajuns la finalizare, dar nu am reușit să dăm gol. Eu vreau să cred că puteam mai mult. Trebuie să conștientizăm că atunci când vrei să faci lucruri mari, să te bați cu Danemarca și alte echipe de top, trebuie să fii serios și concentrat 60 de minute. Eu cred că puteam mai mult”, a declarat Ovidiu Mihăilă, după Danemarca – România 28-20.

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România vrea medalia de bronz

„Tricolorele” vor întâlni Ungaria duminică, în meciul pentru locul 3 la EHF Euro Cup. „Finala mică”, în care va fi pusă în joc medalia de bronz are loc tot în Sala Polivalentă, de la ora 14:15. „E foarte important, chiar dacă e o perioadă de pregătire, să vedem pașii pe care i-am făcut. Să arătăm altă mentalitate și concertare mâine, cu Ungaria. Trebuie să sprijinim jucătoarele pentru jocul de mâine.Ține doar de atitudine, de mândrie și de motivație, pentru că e greu să pregătim meciul în detaliu”, a mai spus selecționerul României.

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