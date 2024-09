. , acolo unde echipa lui Adrian Mihalcea îşi dispută meciurile de pe teren propriu pe perioada în care stadionul din oraş va fi modernizat.

„E incredibil!”. Șumudică a dezvăluit ce a pățit autocarul Rapidului după meciul de la Clinceni cu Unirea Slobozia

Deşi s-a jucat lângă Bucureşti, Marius Şumudică a dezvăluit că autocarul Rapidului a făcut o oră şi 10 minute până la Clinceni deoarece nu au găsit niciun hotel în apropiere. Iar după meci, jucătorii au ajuns târziu acasă:

“Jucătorii trebuie recuperaţi. Mai avem patru zile. Astăzi (n.r. marţi) suntem după meci, am ajuns azi-noapte târziu acasă. Este incredibil cum poţi ajunge la Clinceni pe centură.

Noi am făcut o oră şi 10 minute de unde am stat deoarece nu am găsit niciun hotel în preajmă, ca să ajungem la joc. Jucătorii trebuie recuperaţi, marţi vor face doar refacere şi recuperare.

“Eu pot doar să îi readuc să fie bine la nivel mental şi proaspeţi la ora jocului”

Apoi, miercuri, la 48 de ore, organismul este în cădere totală, este cea mai grea zi după efort. După care mai sunt două zile şi joc. Ei au avut două zile mai mult decât mine şi au putut face un ciclu săptămânal.

Eu pot doar să îi readuc să fie bine la nivel mental şi proaspeţi la ora jocului. În condiţiile în care în Giuleşti ne-am întâlnit primele două clasate. Să dea Dumnezeu să vină şi prima victorie pe Giuleşti.

Voi discuta cu Săpunaru. Cred că va putea juca. Asta înseamnă Săpunaru care se antrenează bine. De când am venit, s-a antrenat 100%, la vârsta de 40 de ani. Dacă nu te antrenezi şi mai mult stai, nu poţi să joci.

“Îmi pare rău pentru ceilalţi, când le va veni rândul, cu cea mai mare plăcere”

Se antrenează ca la joc. Nu poţi să păcăleşti. A avut şi şansa să marcheze la două cornere. Un jucător care este lider, iar pe mine m-a ajutat foarte mult. Merită să joace.

Îmi pare rău pentru ceilalţi, când le va veni rândul, cu cea mai mare plăcere. Borza a intrat şi a jucat foarte bine. Jos pălăria”, a spus Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

