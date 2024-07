„E îngrijorător!”. Cum vede Cristi Balaj rezultatele CFR-ului din primele etape din SuperLiga

Cristi Balaj e nemulțumit de felul în care CFR Cluj a început campionatul. Ardelenii au doar patru puncte în două etape, iar acum se pregătesc de

Cristi Balaj, îngrijorat de cum a început CFR Cluj SuperLiga: „Luăm prea ușor gol”

CFR Cluj are patru puncte după primele două runde din SuperLiga. Echipa lui Dan Petrescu a câștigat acasă, scor 3-2, cu Dinamo, după care Rezultatele îl nemulțumesc pe Cristi Balaj înaintea primei manșe din turul 2 preliminar al Conference League. Meciul e joi, 25 iulie, în Gruia, de la ora 20:30.

„Au făcut o pregătire foarte bună. Dar fotbalul demonstrează încă o dată că pregătirea fizică nu e totul, dar fără ea totul e nimic. În acest sens nu întâmplător CFR Cluj a arătat bine aseară. Mai bine decât în prima etapă.

În prima etapă am suferit în prima repriză cu Dinamo. Nu știu în ce măsură a fost de vină Rapidul, dar dacă a fost frumos este și meritul CFR-ului.

Cu excepția situațiilor în care am avut anumite greșeli personale și nu aș vrea să dau nume pentru că au apărut ocazii de gol. Chiar dacă am înscris de două ori, nu am obținut decât un rezultat de egalitate. Acest lucru e îngrijorător.

E îngrijorător pentru că în două meciuri am primit patru goluri. Să înscrii de cinci ori în două meciuri și să ai doar patru puncte e puțin. Din acest punct de vedere putem spune că suntem nemulțumiți.

Și Dan Petrescu cu atât mai mult e îngrijorat pentru că luăm prea ușor gol”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Între cele două meciuri cu Neman Grodno din turul 2 preliminar al UEFA Europa Conference League, CFR Cluj mai are de jucat un derby. Duminică, 28 iulie, de la ora 22:00, echipa lui Dan Petrescu va primi vizita Universității Craiova.

Neman Grodno, adversara CFR-ului din Conference League, este vicecampioana din Belarus. Sezonul trecut a terminat pe 2, cu 62 de puncte, la șapte lungimi de campioana Dinamo Minsk. Acum, după 15 etape, Neman e pe locul 3, la două lungimi de liderul Dinamo Minsk.

