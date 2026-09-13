ADVERTISEMENT

Rapid a obținut o victorie importantă cu Voluntari, scor 2-1, însă succesul giuleștenilor nu a venit fără emoții. Formația lui Daniel Pancu a avut din nou probleme în fața porții, iar Victor Angelescu a identificat . Președintele Rapidului a vorbit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, despre ceea ce consideră că echipa trebuie să rezolve cât mai repede.

Victor Angelescu, mulțumit de jocul Rapidului, dar nu și de finalizare

Rapid a fost condusă la pauză de Voluntari, dar . Dincolo de rezultat, Victor Angelescu a remarcat evoluția echipei, în special după primul sfert de oră, când Rapid a început să își creeze numeroase ocazii. Președintele giuleștenilor nu a putut, însă, să se bucure pe deplin de victoria obținută, tocmai din cauza numeroaselor situații de gol irosite. Angelescu consideră că Rapid își complică singură meciurile și avertizează că aceeași problemă poate costa echipa în confruntările cu adversari mai puternici.

ADVERTISEMENT

„Îmi plac victoriile, dar nu ăstea trăite periculos. Dacă se poate să fim mai liniștiți ar fi bine. Se pare că așa e Rapidulețul. Ținând cont că am luat punctele, suntem bucuroși. Jocul mă bucură, mai ales că după minutul 15 chiar am făcut un meci foarte bun, ne-am creat o mulțime de ocazii. Nu am plecat, totuși, cu o fericire mare de la stadion, pentru că e al 3-lea sau al 4-lea meci în care am avut multe ocazii, dar nu am reușit să marcăm. Putea fi 4-1 de la pauză, ne-am făcut meciul greu și ratăm mult“, a declarat Victor Angelescu, președinte Rapid, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ratările au devenit un motiv de îngrijorare pentru oficialul Rapidului

Angelescu a atras atenția că problema nu este una izolată. Rapidul a mai avut partide în care și-a creat suficiente ocazii pentru a decide confruntarea, dar lipsa eficienței a ținut adversarul în joc până în ultimele minute. Președintele giuleștenilor și-a amintit și de partida cu Dinamo, în care o situație asemănătoare a avut un deznodământ nefavorabil pentru Rapid. Tocmai de aceea, oficialul consideră că echipa trebuie să găsească rapid o soluție pentru această problemă.

ADVERTISEMENT

E îngrijorător, pentru că am mai făcut un meci similar cu Dinamo și când dai peste o echipă puternică, au avut o ocazie, au marcat și ne-au bătut. E îngrijorare, pentru că puteam să nu marcăm pe final. Nu e bine să pierzi puncte cu echipe care, teoretic, sunt cotate sub tine. Nu suntem conentrați la finalizare, o fi o presiune în plus pe jucători, nu-mi explic“, a mai spus Angelescu.

ADVERTISEMENT

Stojilkovic, Moruțan și Dobre, printre jucătorii „luați la țintă“

Victor Angelescu a evitat să pună responsabilitatea exclusiv pe un singur fotbalist. Stojilkovic a avut două ocazii importante, însă președintele Rapidului a subliniat că și alți jucători au irosit situații bune în partida cu Voluntari, dar și în meciurile precedente.

ADVERTISEMENT

Oficialul giuleștenilor speră ca echipa să își îmbunătățească eficiența ofensivă și să nu mai ajungă în situația de a trăi periculos meciuri pe care le poate controla: Și Stojilkovic a avut două ocazii mari, dar nu zic doar de el. A avut ocazii și în meciurile precedente, dar nu a ratat doar el ieri. Moruțan, Dobre au mai ratat. Pe viitor trebuie să rezolvăm problema asta“, a mai adăugat Victor Angelescu, președinte Rapid.