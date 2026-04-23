E însărcinată, dar și-a anunțat revenirea pe teren! Decizia luată de sportiva care a avut probleme cu legea

Una dintre cele mai sexy jucătoare de tenis, fost număr 26 mondial, a decis să se întoarcă în activitate și o va face anul viitor, după ce va deveni mama unui băiețel
Catalin Oprea
23.04.2026 | 08:30
Camila Giorgi a decis să revină pe terenul de tenis FOTO instagram
Italianca Camila Giorgi, una dintre cele mai sexy jucătoare din istoria tenisului, și-a anunțat revenirea în activitate. „Da, voi reveni la joc în 2027”, a scris ea pe rețelele de socializare. Vestea vine într-un context bizar, deoarece Camila este însărcinată și așteaptă primul copil, un băiețel.

Camila Giorgi s-a măritat cu fostul tenismen Andrea Pasutti

Fost număr 26 mondial, Giorgi nu a mai jucat din 2024, de la turneul de la Miami. Viața ei s-a schimbat radical ulterior. A plecat în Argentina, unde a participat la un reality show, s-a măritat cu Andrea Pasutti, fost jucător și actual antrenor argentinian și e nerăbdătoare să devină mamă.

Camila Giorgi nu ar singura jucătoare de tenis, revenită în activitate după naștere. Serena Williams a făcut același lucru, Victoria Azarenka, Naomi Osaka, Elina Svitolina, Belinda Bencic și Caroline Wozniacki n-au avut nici ele vreo problemă să joace din nou.

După ce a dispărut din tenis, Camila Giorgi a fost acuzată că are probleme financiare. Presa italiană a speculat că acesta ar fi de fapt motivul pentru care s-a mutat în Argentina, într-o încercare de a evita să dea socoteală fiscului, care o urmărea pentru neplata unor taxe și impozite.

Sportiva din Italia și-a pierdut mama înainte de nuntă

După o perioadă în care s-au știut foarte puține lucruri despre ea, Camila a revenit în actualitate. A fost cerută în căsătorie de actualul soț, în timpul unei drumeții, în Palma de Mallorca. Momentul a venit la puțin timp după decesul mamei sale.

„Mama mea a murit acum două luni și jumătate. Trebuia să mergem să ne vizităm familiile din Argentina. În ziua în care am aterizat, ea era deja la terapie intensivă. Nu ne așteptam, o boală terminală. A fost tragic, era cea mai bună prietenă a mea.

Am fost acolo ținând-o de mână până la ultima ei bătaie a inimii. Cel puțin știa că sunt însărcinată. A fost frumos, dar, în același timp, mi-e dor de cea mai importantă persoană din viața mea”, a povestit ea atunci.

Are patru titluri în palmares și 6,4 milioane de dolari câștigați

De-a lungul carierei, Giorgi și-a trecut în palmares 4 titluri WTA (Merida, 2021, Montreal 2018 și s-Hertogenbosch și Linz în 2015). Cea mai bună clasare a sa a fost locul 26, pe 22 octombrie 2018. În total, a câștigat 430 de meciuri și a pierdut 319. Ea a strâns din tenis 6,4 milioane de dolari, dar a făcut mulți bani și din contractele de publicitate.

