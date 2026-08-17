„E instabil psihic”. Declarație neașteptată după criza de nervi a lui Baiaram. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova traversează o perioadă în care rezultatele și parcursul european sunt dublate de discuții în jurul unor momente tensionate din interiorul echipei. Unul dintre cele mai comentate episoade îl are în prim-plan pe Ștefan Baiaram, care a avut o reacție nervoasă la ultimul meci disputat pe teren propriu. la meciul cu KuPS a atras critici, dar și întrebări despre modul în care este gestionat unul dintre cei mai importanți jucători ai oltenilor.

Mitică Dragomir, tranșant după criza lui Baiaram: „E instabil psihic”

Mitică Dragomir a analizat la „Profeţiile lui Mitică” situația lui Baiaram și consideră că ieșirea nervoasă a fotbalistului nu este un episod izolat. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal susține că jucătorul are o problemă de ordin psihic și crede că și poate contribui la astfel de reacții.

ADVERTISEMENT

Dragomir a mers chiar mai departe și a sugerat că Baiaram ar putea reprezenta o investiție importantă pentru o echipă precum FCSB sau pentru un club din străinătate, în cazul în care ar exista o oportunitate de transfer.

„Baiaram e puțin deranjat nervos, psihic. E instabil psihic. E a nu știu câta oară când are astfel de ieșiri. Greșește și antrenorul. Măi, când ai o valoare ca asta, te porți frumos cu el, nu-l șicanezi, nu-l bagi în minutul 70. Cu jucătorul cel mai valoros din echipă nu te comporți așa. La fel și FCSB-ul se comportă cu Tavi Popescu.

ADVERTISEMENT

Cum să-l odihnești pe cel mai bun. Lasă-l, mă, să joace meci de meci, că e tânăr. În momentul în care vrei să șicanezi pe cineva, îl bagi în gura publicului, a presei. Nu știu cine vrea să-l șicaneze, dar cineva de acolo, de la Craiova, sigur vrea. Acum, dacă aș fi la FCSB, aș da 3 milioane pe Baiaram. Dacă aș fi la Fenerbahce, aș da 5 milioane“, a spus Mitică Dragomir, în exclusivitate la Profețiile lui Mitică.

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru a decis ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram după criza de nervi de la schimbare

Mihai Rotaru a vorbit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA după și a încercat să mute atenția de la episodul care a acaparat discuțiile după meci și să readucă în prim-plan ceea ce consideră că este cu adevărat important pentru Universitatea Craiova, mai exact calificarea matematică în Conference League. Patronul oltenilor a explicat și cum privește situația lui Baiaram, dar a transmis că momentul nu trebuie să umbrească performanța echipei.

ADVERTISEMENT

„Nu avem un caz Baiaram. Eu sunt un pic supărat că main event-ul zilei trebuia să fie meciul U Craiova și calificarea sigură în Conference League. Din păcate, main event-ul a fost ieșirea lui Baiaram. Rapoartele spun Baiaram a făcut un meci bun, dar l-a luat un pic publicul la ochi și la noi când te ia publicul la ochi știi cum e povestea. Ei ar trebui să știe la ce să se aștepte. Mă refer la public, nu la peluză, care a fost mereu la cel mai înalt nivel. În Oltenia e greu să joci și e greu să duci în spate. Nu e un caz Baiaram.

(n.r. – Va fi amendat?) Nu vă pot da detalii. Sunt regulile clubului. Cine greșește, trebuie să suporte consecințele. Dar în momentul ăsta trebuie să uităm de Baiaram pentru că main event-ul e calificarea în Conference League. Atât. De altceva nu se mai vorbește. Ne-am calificat, ne-am calificat. Dar de ce nu am jucat fotbal? Păi am jucat cu FC Argeș și am pierdut. Facem unul din două. Dacă luăm jocul cu FC Argeș și rezultatul cu KuPS suntem cea mai bună echipă din România”, a declarat Mihai Rotaru, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.