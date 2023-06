E ireal ce a găsit o femeie din Drobeta Turnu-Severin într-un tomberon. A sunat imediat la 112

Tânăra care a observat muniția atunci când a mers să ducă gunoiul a fost cea care a dat alarma. În apropierea pubelelor se află conductele de gaze, iar locatarii s-au speriat la vederea muniției.

O femeie din Drobeta Turnu-Severin a găsit o grenadă într-un tomberon

pe strada Eminescu din Drobeta – Turnu Severin, potrivit publicației locale . Este vorba despre o grenadă și două lovituri pentru bombă de aruncător.

”La fața locului s-au deplasat specialiştii pirotehnicieni, care au identificat elementul: o grenadă defensivă. În urma recunoașterii, au mai fost găsite și două lovituri pentru bombă de aruncător, fără încărcătură, care nu prezentau pericol de explozie.

Elementele de muniție, au fost ridicate, transportate şi depozitate în condiţii de siguranţă, în vederea distrugerii ulterioare”, a informat ISU Mehedinți.

Pompierii atrag atenţia că „în ciuda stării avansate de coroziune, muniţiile rămase neexplodate din timpul conflictelor militare pot fi încă active şi, manevrate necorespunzător, pot provoca tragedii.

Reamintim cetățenilor că, la găsirea elementelor de muniţie rămase neexplodate, au obligaţia de a apela numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112, de a anunţa primăria din localitate sau cel mai apropiat post de poliţie.

Totodată, acestea nu trebuie atinse, lovite sau mişcate, fiind interzisă comercializarea lor prin centrele de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase”.

A fost deschisă o anchetă

Tânăra care a declarat pentru : ”Aici erau proiectilele. Aici, în pubelă. Erau şi copii, oameni… vă daţi seama. Am fost, am dus gunoiul. Acolo, în ghenă, erau grenade şi două proiectile.

Le-am văzut. M-am speriat. Am zis că cine ştie ce sunt şi am anunţat poliţia. Am văzut o grenadă şi două proiectile din acelea. Proiectilele erau în plasă şi grenada era chiar în ghena blocului”.

Zona a fost imediat blocată, iar după ce muniţia a fost verificată, aceasta a fost luată de pirotehnişti şi dusă pentru a fi distrusă.

”Apelul a fost făcut de o tânără care semnala faptul că pe strada Eminescu, din municipiu, a observat un element de muniţie. O anchetă a fost deschisă şi urmează să se stabilească cum a ajuns muniţia la ghenă”, a precizat Raluca Tîrcu de la ISU Mehedinţi.