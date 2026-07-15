E ireal ce a reușit Spania în semifinala cu Franța. Performanța care sperie orice adversară

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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic este aproape de final. La turneul final mai sunt programate doar două meciuri: semifinala Anglia – Argentina și marea finală din 19 iulie. Spania este prima echipă care și-a asigurat locul în ultimul act al competiției, după 2-0 contra Franța.

E ireal ce a reușit Spania în semifinala cu Franța

Iubitorii fotbalului de pretutindeni au avut parte de un meci de senzație în prima semifinală a turneului final. în a pune mâna pe trofeu, Spania a reușit să aibă o prestație foarte bună și astfel să se califice în finala CM 2026.

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Cum era de așteptat, statisticienii au luat la purica iar verdictul este unul confortabil pentru Luis de la Fuente. Mai exact, ibericii sunt singurii care s-au impus în opt meciuri consecutive în fazele eliminatorii de la turneele finale, în condițiile în care EURO 2024 a fost câștigat de Spania.

Seria a început de la turneul final desfășurat în Germania, unde naționala lui de la Fuente a trecut de Georgia, Germania, Franța și Anglia. În urma acestei performanțe, Spania a devansat recordul deținut de Italia, țară care obținuse șapte victorii consecutive în fazele eliminatorii între 1934 și 1938, cât și propria serie din perioada 2008-2012.

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Când are loc finala CM 2026

Turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și SUA se va încheia duminică, 19 iulie. Spania este prima finalistă, iar pentru al doilea loc se vor duela Anglia și Argentina într-un duel programat miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00. În orice caz, ultimul meci de la CM 2026 se anunță a fi unul spetaculos.

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