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Robert Niță și Florin Prunea duc în aceste zile un „război” al declarațiilor. Fostul mare portar din „Generația de Aur” l-a ironizat în repetate rânduri pe rapidist. Acesta din urmă nu a mai rezistat atacurilor și a răspuns pe măsură. La FANATIK SUPERLIGA, Niță a lansat o ironie maximă la adresa lui Prunea, în contextul partidei Suedia – România.

Robert Niță, ironie maximă față de Florin Prunea înainte de Suedia – România: „E killer-ul unei națiuni”

În următoarele zile, România lui Gică Hagi își începe aventura în ediția 2026/2027 de Liga Națiunilor. „Tricolorii” vor disputa patru meciuri extrem de grele, cu echipe mai valoroase din punct de vedere al loturilor. Primul adversar este unul de foarte tristă amintire, Suedia, vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45.

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Despre acest duel s-a discutat în platoul FANATIK SUPERLIGA. Invitat în emisiune, Robert Niță (49 de ani) nu putea rata subiectul „Suedia” . Rapidistul este ironic și spune că România are o șansă în plus la Stockholm pentru că Florin Prunea nu a fost convocat.

„Nu m-am uitat cu atenție la postul de portar să văd care sunt convocații. Prunea nu e. Avem o șansă în plus că nu e convocat. E killer-ul unei națiuni. Mă gândeam că poate nu s-a retras. Până la urmă el a fost singurul român care a fost fericit după meciul ăla, că a fost titular”, a punctat Niță.

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Ce s-a întâmplat în urmă cu peste 30 de ani, la Cupa Mondială SUA 94

Pe 10 iulie 1994, ”Generația de Aur” a fotbalului românesc, în frunte cu Gică Hagi, Gică Popescu, Dan Petrescu, Florin Răducioiu, Dorinel Munteanu și Ilie Dumitrescu s-a aflat la câteva minute de o performanță unică: semifinalele unui Campionat Mondial. Din nefericire, „tricolorii” erau eliminați atunci de Suedia, la World Cup 1994, în faza „sferturilor”.

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În partida jucată pe Stanford Stadium din California a fost 1-1 după 90 de minute, 2-2 după prelungiri și 5-4 la penalty-uri pentru Suedia. De acum 32 de ani până în prezent, . Totul din cauza golului lui Kennet Andersson. Când mai erau 5 minute din prelungiri și jucătorii lui Anghel Iordănescu aveau 2-1, portarul a ieșit greșit la o centrare și uriașul suedez a egalat. Avea să fie începutul sfârșitului.