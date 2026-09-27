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Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei României, va bifa cel de-al doilea meci oficial din noul său mandat la prima reprezentativă. „Tricolorii” vor disputa al doilea meci din Liga Națiunilor acasă, contra Bosniei. „Regele” a fost prezent la conferința de presă premergătoare partidei.

Gică Hagi, mesaj dur înainte de România – Bosnia

Naționala României este gata să dea piept cu Bosnia în etapa a doua din Liga Națiunilor. Gică Hagi a vorbit la conferința de presă și a subliniat cât de dificilă este situația actuală a primei reprezentative, subliniind mai ales locul de pe care a preluat-o. , cu 1465.78 puncte, iar în prezent (1449.39 puncte).

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„Poate fi un gând al jucătorilor, să își ia revanșa. Când nu câștigi, clar vrei la următorul meci să o faci. Vrem să luăm cele 3 puncte, jucăm la victorie, mai ales că jucăm acasă. Era un avantaj dacă erau suporterii în tribune, dar trebuie să facem tot să câștigăm. Vă promit că la următoarea ședință vin cu conceptul tehnic de care v-am pomenit încă din prima zi. Am declarat, încă de la meciul cu Turcia, că România trebuie să construiască o mentalitate de campioni.

E cel mai greu lucru, dar mi-l asum. Strategia mea, de când m-am făcut antrenor, este să încerc să devin cel mai bun. Muncă, muncă, muncă, am nevoie de jucători care cred și vor să facă asta. Nu vreau să vorbesc despre locul în care suntem. Știu pe ce loc am preluat echipa și cred că avem multă muncă să devenim o echipă competitivă. Lucrez pentru România și vreau să fac o echipă să câștige meciuri și să meargă la Campionatele Europene și apoi la Campionatele Mondiale. Al doilea lucru este încrederea. Totul este numai și numai încredere. Toți trebuie să avem încredere unul în altul. Când dispare încrederea, lucrurile se complică”, a spus inițial Gică Hagi.

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Cât durează reconstrucția naționalei. Anunțul lui Gică Hagi

Selecționerul a subliniat cât de important este planul cu care a venit pentru realizarea de performanțe, precizând și cât durează întreg procesul de implementare al acestuia. „Doi ani durează acest proces. Trebuie să ne calificăm la Campionatul European. Trebuie să îi conving pe jucători să creadă și să aibă curaj. Am făcut strategia în vară, am jucat cu două echipe. Am făcut această convocare, am folosit o formație în Suedia, vom face multe schimbări pentru al doilea meci, pentru că eu cred că este nevoie de asta.

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Nu contează cum începi, ci cum termini meciurile. Nu sistemul îți dă siguranța că vei câștiga, ci dinamica și jucătorii aleși. Apoi, selecția pe care o fac, o fac în funcție de sistem, după putem juca și cu 4 fundași, dar și cu 3 fundași. Nu putem sta într-un singur sistem!”, a mai spus Gică Hagi în cadrul conferinței de presă.

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UEFA a decis cine arbitrează România – Bosnia

UEFA a anunțat brigada care va conduce partida dintre România și Bosnia. Duelul de pe Arena Națională va fi oficiat de , care va fi asistat de la margine de Pedro Martins și Pedro Almeida din Portugalia. De altfel, întreaga brigadă delegată este una lusitană, cu Fabio Verissimo al 4-lea oficial și Fabio Oliveira Melo arbitru VAR. Acesta va fi asistat în camera VAR de Helder Malheiro.

Singurul „tricolor” care a trebuit să „asculte” până acum de Godinho a fost Răzvan Marin. S-a întâmplat chiar în meciul de debut din acest sezon în UEFA Champions League, când AEK Atena a învins LASK Linz cu 1-0 grație .

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