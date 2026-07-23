“E mai bine pregătit decât mine!”. Cine e prezența discretă din lotul campioanei mondiale, care a fost sfătuitorul din umbra al selecționerului Luis de la Funte

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a avut un ajutor extrem de puțin mediatizat la turneul final din SUA, Canada și Mexic. Lângă el, în stafful tehnic, a fost fiul său Alberto, o prezență discretă, dar cu un rol bine definitiv în cadrul naționalei Spaniei.

Alberto, fiul lui Luis de la Fuente, a fost în stafful Spaniei

Alberto nu a fost niciodată fotbalist, dar a crescut între bănci tehnice, mutări profesionale și rutine de vestiar. Astăzi, la 31 de ani, e , exceptându-l pe tatăl său, care a făcut saltul în lumina reflectoarelor.

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Tatăl său și-a protejat mereu viața privată. Căsătorit de decenii cu o femeie din Sevilla și tată a trei copii, antrenorul i-a ținut pe toți departe de lumina reflectoarelor. Doar mijlociul Alberto a ales o cale profesională care l-a adus în sfera publică.

Relația sa cu sportul s-a născut după ce tatăl lui a abandonat cariera profesională. S-a întâmplat în 1994, când a început o carieră de antrenor care avea să ducă familia la Bilbao, Sevilla și, în cele din urmă, Las Rozas. Alberto a fost mereu înconjurat de table, prezentări tehnice și jucători, dar asta nu l-a împins să joace fotbal, ci să studieze.

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E campion mondial fără să fi jucat fotbal

Alberto nu a apucat niciodată să joace fotbal. Parcursul său a fost diferit de cel al tatălui său: în timp ce Luis de la Fuente a trecut prin Athletic Bilbao și Alavés înainte de a deveni antrenor, el s-a orientat mereu spre studiul jocului, metodologiei și analizei.

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Acea diferență i-a marcat drumul. În 2018 a venit prima sa mare oportunitate: patru sezoane ca Director de Metodologie la SD Huesca, o poziție care i-a permis să-și dezvolte o viziune profundă asupra jocului pornind de la tehnică și planificare. Acum e unul dintre cei mai buni analiști din fotbalul mondial.

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A luat și aurul olimpic, la Paris, în 2025

În 2022 a făcut saltul către Federația Spaniolă de Fotbal, unde a început să lucreze ca analist în categoriile de tineret. Acolo, împreună cu Santi Denia, a trăit unul dintre succesele recente ale fotbalului spaniol: aurul olimpic de la Paris 2024, o realizare care i-a susținut promovarea la echipa de seniori.

Promovarea sa la prima echipă a venit în februarie 2025, după plecarea lui Pablo Amo în Qatar. Federația a optat pentru o reorganizare internă, iar Alberto a fost candidatul firesc. Numele de familie a stârnit comentarii, dar cei care îi cunosc cariera sunt clari: promovarea sa răspunde propriilor merite.

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Tatăl despre fiu: “E mai bine pregătit decât mine!”

Tatăl său a rezumat totul într-o expresie care astăzi are mai mult sens ca niciodată: „Știe mult mai multe decât mine și este mai bine pregătit”. La Cupa Mondială, unde fiecare detaliu a contat, Alberto a devenit sprijinul tăcut al antrenorului. Fără a căuta notorietate a fost acolo, la fiecare sesiune video, la fiecare raport, la fiecare decizie tactică.

În afara terenului, Alberto duce o viață la fel de discretă. Își împărtășește viața de zi cu zi cu iubita sa, Pilar, cu care postează câteva fotografii din excursii și escapade. Menține o legătură strânsă cu Haro, orașul din La Rioja care este refugiu al familiei atunci când calendarul permite. Și, mai presus de toate, păstrează o relație de admirație reciprocă cu tatăl său, o legătură care acum se reflectă și în munca sa zilnică.