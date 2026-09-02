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Filip Stojilkovic (26 de ani), vârful elvețian adus în Giulești la dorința lui Daniel Pancu în această vară, a făcut cel mai bun meci de când a semnat cu echipa de sub Podul Grant. Jucătorul a și ratat foarte mult, însă a fost decisiv pentru alb-vișinii, salvând un punct. Fotbalistul a fost, marți, subiect de controversă în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Este Filip Stojilkovic un atacant mai bun decât Bîrligea? Polemică în platoul Fanatik SuperLiga

Într-o atmosferă de mare meci, Rapid și Universitatea Craiova au remizat, scor 1-1, în ultimul meci al etapei cu numărul 7 din SuperLiga. Oltenii au deschis scorul în minutul 29, atunci când sârbul Nikola Stevanovic (27 de ani) l-a păcălit pe Aioani cu o lovitură de cap inteligentă. Campioana a făcut pasul înapoi, iar omul cu ocaziile de la gazde, Filip Stojilkovic (26 de ani) a spart gheața și a egalat, în minutul 67.

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Acest fotbalist elvețian s-a aflat în centrul discuțiilor marți, în emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Marcel Pușcaș a lăudat . „Mie mi s-a părut foarte bun față de momentul în care a venit. Încă nu poți să spui că e integrat în echipă, dar faptul că a jucat în Liga a 2-a italiană… mai înțeleg să apreciem un jucător. Dacă vine din Liga a treia italiană sau franceză, deja nu mai îmi place. Ideea nu-mi place, că poate să fie unul bun, mai ales dacă e tânăr. La fel cum mi se pare aiurea acest transfer al lui Doumbia, adică la 18 ani eu i-am dat nota 4 în FANATIK”.

Revenind strict la Stojilkovic, același Marcel Pușcaș îl compară cu fostul vârf de la FCSB, Daniel Bîrligea (26 de ani). Analistul FANATIK este de părere că elvețianul este peste român. „Din ce am văzut ieri (n.r. meciul cu U Craiova) pot spune că este peste Bîrligea. Din punctul meu de vedere” / Și eu zic la fel”, a adăugat Marius Mitran.

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„Eu nu apreciez un vârf de atac doar când înscrie. Și-a creat ocazii. Dacă ai atâtea ocazii, te întorci și cu Romanchuk, cu Screciu, și cu Stevanovic, de câte ori vrei tu, ajungi singur cu portarul când vrei tu. Are viteză, e incisiv, presează. Are un ABC fotbalistic însușit de acolo de unde vine. Pentru mine, repet, este peste Bîrligea. Dacă ar fi român, Stojilkovic ar fi luat la națională 100%”, mai punctează Pușcaș.

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Dănuț Lupu nu este dat pe spate de Stojilkovic: „Ce jucător bun vine în România? Nu-mi place teatrul!”

Fostul mare jucător al naționalei, Dănuț Lupu (59 de ani) nu este extrem de , în ciuda opiniilor avute de colegii de platou. Lupu nu este de acord nici cu faptul că Filip Stojilkovic ar fi mai bun decât Bîrligea.

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„Eu sunt de acord cu cele spuse aici, despre calitățile sale, dar dacă Filip Stojilkovic era un jucător bun.. Ce jucător bun vine în România? (n.r. De ce nu îți place?) Mie nu-mi place teatrul ăsta. Bun, a dat golul acela, s-a urcat pe garduri. Ce înseamnă asta?”, spune Lupu.