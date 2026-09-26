Sport

Ciprian Marica propune un jucător al naționalei României la Barcelona: „E mai bun decât Jules Kounde!”

Ciprian Marica crede că Barcelona ar avea nevoie de românul Andrei Rațiu. România a pierdut în deplasarea din Suedia, scor 1-2, însă fundașul lateral a jucat în nota sa obișnuită: foarte bine.
Flaviu Popa
26.09.2026 | 14:15
Ciprian Marica propune un jucator al nationalei Romaniei la Barcelona E mai bun decat Jules Kounde
ULTIMA ORĂ
Andrei Rațiu, bun pentru FC Barcelona?
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Fostul internațional Ciprian Marica e de părere că Andrei Rațiu e mai bun decât Jules Kounde, astfel că Barcelona ar trebui să-l transfere de la Rayo Vallecano. Rațiu a fost printre puținii jucători ai naționalei care s-au făcut remarcați în deplasarea din Suedia în Nations League.

Ciprian Marica îl recomandă pe Andrei Rațiu la FC Barcelona, unde ar putea fi titular

Gheorghe Hagi s-a reîntors pe banca României după o pauză de peste 25 de ani, însă echipa sa nu a arătat grozav pe teren. Cu toate acestea, Andrei Rațiu este trecut pe lista remarcaților, iar Ciprian Marica îl propune la Barcelona. Există deja zvonuri că Rațiu ar fi pe lista de transferuri a catalanilor, iar Marica e de părere că Rațiu e peste fundașul lateral Jules Kounde.

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„Cel mai bun jucător al nostru, după părerea mea, este Rațiu. Rațiu este cel care ară banda. Chiar dacă e fundaș lateral, ajunge în faza ofensivă cu centrări, cu pase bune. E un jucător care, pe postul lui, eu cred că ar fi făcut față și la generația noastră!

Are încredere în el, se vede că joacă meci de meci, are nerv, potență foarte bună în picioare. E un jucător care îmi dă siguranță. Clar, mult mai bun Rațiu după bancă. De puține ori a ajuns Bancu în situații de a centra, de a-și depăși adversarul.

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(n.r. Poate vrea să arate și faptul că Rayo Vallecano a greșit că nu l-a lăsat să plece?) Mie mi se pare că e mai bun decât Jules Kounde! E pe profilul Barcelonei! Se scria despre Barcelona la un moment dat, mi se părea că se pliază perfect pe jocul ofensiv al Barcelonei. Repet. E un jucător care făcea față și la Barcelona!”, a declarat Ciprian Marica la Matinal Sport.ro.

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Andrei Rațiu este printre cei mai apreciați fundași din prima ligă a Spaniei

Fundașul cotat la 18 milioane de euro a evoluat în 88 de meciuri în La Liga din Spania în ultimele patru sezoane. Prestațiile sale au fost apreciate în ultima perioadă inclusiv de Jose Mourinho, antrenorul lui Real Madrid. Mai în glumă, mai în serios, agentul de jucători Giovanni Becali anunța că poate intermedia, dacă se dorește, un transfer al lui Rațiu la Real Madrid.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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