„E mai mult de 1.000 de euro prima la Dinamo?”. Reacție surprinzătoare a lui Florentin Petre la întrebarea-cheie. Ce transferuri urmează

Horia Ivanovici l-a întrebat pe Florentin Petre de primele care se dau la Dinamo, iar oficialul clubului a oferit o reacție surprinzătoare. Fostul jucător din Ștefan cel Mare nu a vrut să intre în detalii.

În schimb, acesta a anunțat noi transferuri la Dinamo. Florentin Petre a mărturisit că Andrei Nicolescu pregătește două mutări bune din străinătate. De asemenea, Petre a mai discutat pozitiv și despre jucătorii tineri pe care dinamoviștii îi au la echipă.

“Da, avem și prime. Astea sunt ale noastre și nu pot să spun sume. Sunt prime normale. Trebuie să îl întrebi pe Andrei de bani. S-ar putea să mai vină 2 sau 3 jucători în perioada următoare.

Nu știu când, trebuie întrebat Andrei Nicolescu, pentru că el se ocupă de partea asta. Nu sunt jucători români, dar sunt buni. Pe mine mă bucură tot ce s-a adus până în 23 de ani.

La meciul cu CFR am terminat cu 4 underi în teren. Sunt jucători cu o calitate foarte bună, de viitor. Fotbaliști pe care Dinamo îi educă și îi pregătește pentru înalta performanță. Suntem foarte uniți. Și așa putem să facem performanță. Grupul face diferența”, a declarat Florentin Petre la FANATIK SUPERLIGA.

Petre, despre înjurăturile din meciul Sepsi – Dinamo 1-1

La meciul Sepsi – Dinamo 1-1, în timp ce se afla în loja oficială a clubului de la Sfântu Gheorghe. Despre acest lucru, Florentin Petre a spus, la FANATIK SUPERLIGA, că: “E o rivalitate între galerii acolo. Noi ne-am focusat pe joc și pe ceea ce aveam de făcut, pe echipă”.

În schimb, reacția lui Andrei Nicolescu a fost următoarea: “Nu vreau să dau o lecție de moralitate, dar oficialii clubului Sepsi ar trebui să vorbească cu oficialii de la Dinamo. În ceea ce privește manifestările, aici trebuie să avem în vedere două lucruri.

Invitați de la lojele stadionului din Sfântu Gheorghe m-au înjurat pe mine, personal, și au adresat cuvinte care nu pot fi reproduse. Ar trebui să aibă, în primul rând, mai multă atenție acolo. Din al doilea punct de vedere, cred că zona asta de incitare ar trebui să dispară. Nu e normal ca aceste cântece care au versuri care incită un pic la diseminare de naționalitate să fie cântece oficiale pentru începuturile de meci.

Cred că dacă toți ne dorim să fim într-o zonă de fair-play, ar trebui să ne uităm la ambele fațete ale puzzle-ului și să vedem și ce se întâmplă în cealaltă parte. Nu putem să aducem în discuție zone din astea sensibile fără să ne așteptăm la reacții.

Dacă ne-am comporta toți doar în spiritul fair-play-ului și nu am încerca să dăm o conotație naționalistă oricărui eveniment sportiv, cred că am fi primii care am putea să nu generăm astfel de eventuale incidente”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit .

