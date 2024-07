Bianca Drăgușanu îl critică dur pe Victor Slav, tatăl fetiței lor. Ea își exprimă frustrarea față de fostul soț și rolul său de părinte. Ce a spus aceasta?

“E mai mult influencer decât tată”. Bianca Drăgușanu, atac surprinzător la Victor Slav

Bianca Drăgușanu, fosta soție a lui Victor Slav, a făcut recent niște declarații surprinzătoare despre acesta într-un podcast. Ea a sugerat că Victor nu este un tată prea implicat, petrecând mai mult timp pe social media decât în viața de familie.

au fost cândva unul dintre cele mai urmărite cupluri din showbiz. S-au căsătorit în 2013 și au avut împreună o fetiță în 2016. Însă, în ciuda pasiunii și a încercărilor de a salva relația, povestea lor s-a încheiat la scurt timp.

Deși separați, cei doi mențin o relație civilizată de dragul fiicei lor. Ambii sunt implicați în creșterea fetiței, dar Sofia își petrece cea mai mare parte a timpului cu mama sa.

Invitată recent la podcast-ului realizat de Bursucu, vedeta nu s-a putut abține și a făcut câteva dezvăluiri despre tatăl fiicei sale. Aceasta a declarat că nu îl consideră pe fostul soț marea ei dragoste. Mai mult, a subliniat că nici nunta lor nu a fost așa cum și-ar fi dorit.

Bianca Drăgușanu îl critică pe Victor Slav în rolul de tată

Bianca Drăgușanu l-a criticat pe , sugerând că nu este suficient de activ în rolul de tată. De asemenea, a menționat că o deranjează faptul că Sofia seamănă foarte mult cu fostul soț.

„Povestea de dragoste a vieții mele nu am trăit-o încă. Cred că nu am trăit nunta visurilor mele. Și am făcut un ditamai copilul care seamănă doar cu tac-su și de asta chiar îmi e ciudă. E mai mult influencer decât tată. Cred că o să am și familia pe care eu mi-o doresc”, a mărturisit Bianca Drăgușanu, în cadrul podcast-ului, conform celor de la

Într-o declarație anterioară, Bianca a vorbit despre începuturile relației lor pe platourile de filmare și despre chimia puternică care i-a unit timp de șase ani. Ea a recunoscut că, deși povestea lor de dragoste s-a consumat, Victor rămâne o prezență importantă în viața ei și a fiicei lor, Sofia.

„Ne-am cunoscut pe platourile de filmare, a fost o chimie între noi doi. Am fost magneți, ne-am lipit vreo 6 ani din viață. Este tatăl copilului meu, va fi prezent în viața mea și a Sofiei mult timp, ne respectăm.

Am divorțat pentru că am ajuns, la acel moment, amândoi la concluzia că s-a terminat povestea. Anumite povești de dragoste sunt făcute ca să se termine, să se consume. El a mai luptat, a mai tras de mine, pentru familie.

Eu, când am rămas însărcinată, chiar dacă nu eram în relațiile cele mai bune cu tatăl copilului, i-am zis: eu acest copil îl păstrez, va fi fetiță și va fi prietena mea cea mai bună”, a spus Bianca Drăgușanu, în urmă cu ceva timp, potrivit