„E malefic!” Aymen Boutoutaou, detalii de culise din vestiarul FCSB. Exclusiv

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, într-o manieră spectaculoasă după introducerea lui Aymen Boutoutaou. La pauză, giuleştenii au condus cu 1-0, dar în partea secundă a fost un adevărat recital al algerianului, care a marcat o „dublă” şi s-a remarcat prin mai multe acţiuni ofensive. FANATIK vă propune o incursiune în viaţa lui Boutoutaou şi vă prezintă lucruri mai puţin ştiute despre fotbalist.

Aymen Boutoutaou, foarte ataşat de familie!

S-a născut pe 18 februarie 2001 la Lille din tată algerian şi mamă marocană. Tatăl a fost fotbalist şi antrenor, el fiind şi motivul pentru care Boutoutatou a ales să reprezinte Algeria. Mama sa este originară din Nador, Maroc, fotbalistul amintind foarte des şi de originile marocane ale mamei.

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Din informaţiile FANATIK, colegii din vestiar au remarcat că Aymen Boutoutaou este foarte ataşat de familie. Vorbeşte foarte mult cu cei dragi, în special cu tatăl său, care l-a îndrumat spre fotbal încă din fragedă pruncie.

Numele său de familie, Boutoutaou are origini berbere, din Nordul Africii, şi se traduce prin „cel care aduce pacea”. Fotbalistul în vârstă de 25 de ani calcă pentru prima dată pe teren mereu cu gheata stângă şi spune o scurtă rugăciune. Nu schimbă modelul de jambiere dacă echipa câştigă.

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Îl are pe Zinedine Zidane ca idol! Ce fel de mâncare preferă

Deşi postul său este una de extremă, idolul său din copilărie este Zinedine Zidane. Boutoutaou l-a considerat mentor pe tatăl său, cel care i-a insuflat dragostea pentru fotbal şi ataşamentul faţă de naţionala Algeriei.

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A trăit toată viaţa în Franţa, dar preferă mâncărurile tradiţionale gătite de mama sa. Felul său preferat este tajinul marocan, o tocană tradiţională din nordul Africii, caracterizată prin gătirea foarte lentă și aromele sale bogate, exotice. Se poate prepara cu carne de miel, pui şi vită. Şi la FCSB, Aymen Boutoutaou consumă foarte des orez şi îl mai roagă pe bucătarul echipei să îi facă felul de mâncare preferat.

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Boutoutaou a început fotbalul pe stradă! Cum i-a lăsat mască pe colegii de la FCSB: „E malefic!”

În familia lui Boutoutaou, fotbalul este „religie”: tatăl său, fraţii, dar şi unchii săi au practicat fotbalul la un moment dat. A început fotbalul la vârsta de 5 ani, jucând iniţial în stradă. A fost pe la ES Mouvalloise, Iris Club de Croix și UF Lambersart, unde a fost remarcat pentru calităţile tehnice.

Apoi, a fost înregimentat de Valenciennes, unde a trecut pe la toate grupele de copii şi juniori şi apoi la echipa mare. A fost ales jucătorul anului la Valenciennes în anul 2023. În 2025 a plecat la Sochaux, iar un an mai târziu a fost vândut la FCSB pentru 1.300.000 de euro.

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La FCSB i-a lăsat mască pe colegii săi încă de la primele antrenamente prin calităţile sale tehnice: „E malefic! Ce poate face cu mingea…”. Atacantul algerian şi-a etalat o parte din calităţi în derby-ul cu Rapid, .

Sochaux nu a vrut să îl vândă la FCSB! Jucătorul a avut ultimul cuvânt

Deşi a luat o sumă importantă pentru Aymen Boutoutaou, Sochaux nu ar fi vrut să îl vândă la FCSB. Însă, ultimul cuvânt l-a jucătorul, care a dorit să meargă la un club care evoluează în cupele europene:

„Aymen Boutoutaou a fost transferat transferat de FC Steaua București (n.r. FCSB). În ciuda dorinței clubului de a-l păstra, jucătorul a ales să-și urmeze cariera într-un alt proiect, motivat de considerații personale. Sochaux ia act de această alegere și îi mulțumește lui Aymen Boutoutaou pentru dăruirea și profesionalismul de care a dat dovadă pe parcursul perioadei petrecute la club”, a anunţat Sochaux în momentul transferului.