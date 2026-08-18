Sport

„E mare fotbalist, dar nu-l ajută mintea!” Octavian Popescu, „luat de urechi” în direct la TV: „Te bate Gigi cu parul pe spate”

Octavian Popescu a fost criticat dur în direct la TV după discursul de la finalul meciului FCSB - FC Botoșani 3-2. Care este marea problemă a „perlei” lui Gigi Becali
Ciprian Păvăleanu
18.08.2026 | 21:18
E mare fotbalist dar nul ajuta mintea Octavian Popescu luat de urechi in direct la TV Te bate Gigi cu parul pe spate
ULTIMA ORĂ
Adrian Mutu „l-a taxat” pe Octavian Popescu după reacția sa de la finalul meciului FCSB - FC Botoșani. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
ADVERTISEMENT

Adrian Mutu (47 de ani) l-a avut pe Octavian Popescu (23 de ani) la lotul de juniori în timpul mandatului său pe banca României U21. „Briliantul” îl cunoaște foarte bine pe talentatul fotbalist al lui FCSB și știe exact care este problema sa.

Adrian Mutu, verdict dur despre reacția lui Octavian Popescu de la finalul meciului FCSB – FC Botoșani 3-2

Octavian Popescu a fost doar rezervă în meciul FCSB – FC Botoșani, însă intrarea sa pe teren s-a simțit imediat. Talentatul fotbalist a făcut o fază superbă la golul victoriei marcat de Daniel Bîrligea, iar la final a avut un discurs dur despre minutele de joc pe care le primește. Adrian Mutu, unul dintre cei mai mari fotbaliști români din toate timpurile, l-a „taxat” pe Tavi pentru declarațiile sale. „Briliantul” știe care este marea problemă a fotbalistului ce era văzut în urmă cu 5 ani ca viitorul naționalei României.

ADVERTISEMENT

„El este mare fotbalist, dar nu-l ajută mintea. Această gândire a lui… de ce trebuie să dai acele declarații? Dacă intri ca aseară, se simt oamenii prost să nu te bage. Dacă ai zis așa și joci prost, vine Gigi și te bate cu parul pe spate. Ce ar trebui să facă Gigi că el nu s-a văzut în campionat în ultimii doi ani?

El este un jucător cu un talent incredibil, dar comportamentul ăsta… trebuie luat de urechi de MM. El ce face? Ai o realizare, niște minute foarte bune. El a făcut un lucru bun, iar în loc să continui ceea ce faci și să taci din gură, tu pui presiune. El pune presiune pe el. Acum Gigi zice ‘hai, mă, joacă!’, iar dacă tu nu joci bine, ce faci? (n.r. – despre înjurăturile de la final) Băi, nu mai trăiești în 1970. Ce ar fi să înceapă toți să înjure așa?”, a declarat Adrian Mutu la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe...
Digi24.ro
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii

Ce a spus, de fapt, Octavian Popescu după ce a fost decisiv în ultima etapă din SuperLiga României

La finalul meciului, Octavian Popescu a fost surprins înjurând ca la ușa cortului. El nu a mai stat pe gazon după fluierul de final și a plecat direct la vestiare. Gigi Becali a anticipat bine motivul și a explica că, cel mai probabil, este supărat pentru că „nu a primit ciocolată de la început” (n.r. – nu a fost titular).

ADVERTISEMENT
Un vecin a rupt tăcerea și a spus ce a auzit, după ce...
Digisport.ro
Un vecin a rupt tăcerea și a spus ce a auzit, după ce oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere

El a confirmat acest lucru la flash-interviu, unde a răbufnit și a explicat că merită să înceapă din primul minut pentru roș-albaștri:  „Sunt supărat că nu joc titular sau mai multe minute. În primele meciuri am fost decisiv, cred că nu merit asta! E normal să fii supărat, când ești fotbalist trebuie să joci cât mai mult, nu 10 minute. Sper să revin în primul 11 și să-mi ajut echipa să rămână pe locul 1”, a declarat Tavi Popescu după meci.

ADVERTISEMENT
Adrian Mutu a acceptat oferta lui CFR Cluj, dar s-a răzgândit imediat! Ce...
Fanatik
Adrian Mutu a acceptat oferta lui CFR Cluj, dar s-a răzgândit imediat! Ce a discutat cu Neluțu Varga: „Mi-a dat dreptate”
Când vor reveni pe teren Mihai Popescu și Ngezana la FCSB? „I s-au...
Fanatik
Când vor reveni pe teren Mihai Popescu și Ngezana la FCSB? „I s-au făcut infiltrații”. Exclusiv
„Va scoate clubul din datorii”. CFR Cluj poate da lovitura cu Hendrik Klein!...
Fanatik
„Va scoate clubul din datorii”. CFR Cluj poate da lovitura cu Hendrik Klein! Fostul campion din Gruia anunță schimbări uriașe
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Antrenorul care a avut rezultate cu FCSB nu ar mai colabora cu Gigi...
iamsport.ro
Antrenorul care a avut rezultate cu FCSB nu ar mai colabora cu Gigi Becali: 'Aș lucra oriunde sunt respectat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!