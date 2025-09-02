„E medie de titlu!”. Sorin Cârțu visează la campionat, dar plânge după punctele pierdute de Craiova la Botoșani

Universitatea Craiova a făcut al doilea pas greșit din acest sezon în etapa a 8-a a Superligii. . Președintele de onoare al „alb-albaștrilor”, Sorin Cârțu, a vorbit despre acest duel la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu, dezamăgit după FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-1

Universitatea Craiova a înregistrat șase victorii consecutive după egalul din prima etapă de la Arad (3-3), însă seria s-a încheiat la Botoșani, unde gruparea din Bănie a remizat, scor 1-1. Alex Cicâldău a marcat primul pentru oaspeți, însă .

Sorin Cârțu a fost dezamăgit de rezultatul din Moldova. „Am pierdut două puncte la Botoșani, la fel cum le-am pierdut și la Arad. Am trecut pe lângă două puncte pe care le meritam la modul în care s-a jucat. Poate sunt subiectiv, dar partida a fost tot timpul sub controlul echipei noastre. A fost acea încurcătură acolo, nu am înțeles, sunt patru inși contra unuia la faza golului primit.

ADVERTISEMENT

Este regula simplă a jocului în zonă, în momentul în care ai mingea în spate, atunci e pericol, nu te mai gândești la construcție. E o aiureală să te gândești la construcție când ai mingea în spatele tău, primul lucru e să înlături pericolul. Am văzut multe discuții, dar sunt niște lucruri care s-au coroborat acolo”, a declarat oficialul grupării din Bănie la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu visează la titlu după startul excelent al Craiovei

Universitatea Craiova este lider în continuare în Superligă, însă distanța față de a doua clasată Rapid a rămas de doar două puncte după rezultatele înregistrate în această rundă. Sorin Cârțu a analizat parcursul de până acum al echipei lui Mirel Rădoi, care are șanse reale la titlu dacă va continua în acest ritm.

ADVERTISEMENT

„E o medie de 2.5 puncte pe meci. Cu media asta… (n.r. asta e medie să fii campion în luna martie, înainte să întri în play-off) Da. Va fi dificil de menținut, dar să fim acolo, la 2. În următoarea perioadă, dacă am avea o medie de 2 puncte pe meci, e perfect. E medie de titlu”, a afirmat fostul mare fotbalist la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT