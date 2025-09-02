Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„E medie de titlu!”. Sorin Cârțu visează la campionat, dar plânge după punctele pierdute de Craiova la Botoșani

Sorin Cârțu a analizat remiza dintre FC Botoșani și Universitatea Craiova. Președintele de onoare al grupării din Bănie a vorbit și despre lupta pentru titlu.
Bogdan Mariș
02.09.2025 | 10:41
E medie de titlu Sorin Cartu viseaza la campionat dar plange dupa punctele pierdute de Craiova la Botosani
EXCLUSIV FANATIK
Sorin Cârțu a tras concluziile după remiza dintre FC Botoșani și Universitatea Craiova. FOTO: colaj Fanatik

Universitatea Craiova a făcut al doilea pas greșit din acest sezon în etapa a 8-a a Superligii. Gruparea antrenată de Mirel Rădoi a remizat, scor 1-1, pe terenul celor de la FC Botoșani. Președintele de onoare al „alb-albaștrilor”, Sorin Cârțu, a vorbit despre acest duel la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu, dezamăgit după FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-1

Universitatea Craiova a înregistrat șase victorii consecutive după egalul din prima etapă de la Arad (3-3), însă seria s-a încheiat la Botoșani, unde gruparea din Bănie a remizat, scor 1-1. Alex Cicâldău a marcat primul pentru oaspeți, însă gazdele au egalat prin Hervin Ongenda, care i-a „furat” golul coechipierului Andrei Dumiter.

Sorin Cârțu a fost dezamăgit de rezultatul din Moldova. „Am pierdut două puncte la Botoșani, la fel cum le-am pierdut și la Arad. Am trecut pe lângă două puncte pe care le meritam la modul în care s-a jucat. Poate sunt subiectiv, dar partida a fost tot timpul sub controlul echipei noastre. A fost acea încurcătură acolo, nu am înțeles, sunt patru inși contra unuia la faza golului primit. 

ADVERTISEMENT

Este regula simplă a jocului în zonă, în momentul în care ai mingea în spate, atunci e pericol, nu te mai gândești la construcție. E o aiureală să te gândești la construcție când ai mingea în spatele tău, primul lucru e să înlături pericolul. Am văzut multe discuții, dar sunt niște lucruri care s-au coroborat acolo”, a declarat oficialul grupării din Bănie la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu visează la titlu după startul excelent al Craiovei

Universitatea Craiova este lider în continuare în Superligă, însă distanța față de a doua clasată Rapid a rămas de doar două puncte după rezultatele înregistrate în această rundă. Sorin Cârțu a analizat parcursul de până acum al echipei lui Mirel Rădoi, care are șanse reale la titlu dacă va continua în acest ritm.

ADVERTISEMENT
FOTO O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei: care ar...
Digi24.ro
FOTO O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei: care ar fi teritoriile pe care vrea să le cucerească în Ucrain

„E o medie de 2.5 puncte pe meci. Cu media asta… (n.r. asta e medie să fii campion în luna martie, înainte să întri în play-off) Da. Va fi dificil de menținut, dar să fim acolo, la 2. În următoarea perioadă, dacă am avea o medie de 2 puncte pe meci, e perfect. E medie de titlu”, a afirmat fostul mare fotbalist la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Iubitul Arynei Sabalenka a
Digisport.ro
Iubitul Arynei Sabalenka a "rupt" tăcerea, când a fost întrebat despre relația sportivei cu Novak Djokovic

Sorin Cârțu, ANALIZĂ LA SÂNGE după FC Botoșani - U Craiova 1-1: “AM PIERDUT 2 PUNCTE”

A venit rezultatul RMN-ului! Daniel Bîrligea ratează meciurile naționalei României. Ce a decis...
Fanatik
A venit rezultatul RMN-ului! Daniel Bîrligea ratează meciurile naționalei României. Ce a decis Mircea Lucescu în privința înlocuitorului. Update exclusiv
Fanatik SuperLiga, marți, 2 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, invitați de top într-o...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, marți, 2 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, invitați de top într-o ediție de colecție
„Merită mult mai mult respect!”. Bănel Nicoliță contestă decizia luată de Gigi Becali...
Fanatik
„Merită mult mai mult respect!”. Bănel Nicoliță contestă decizia luată de Gigi Becali la CFR Cluj – FCSB 2-2: „Mi s-a rupt sufletul!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Decebal Rădulescu a făcut topul legendelor de la Rapid: ”El este peste Săpunaru...
iamsport.ro
Decebal Rădulescu a făcut topul legendelor de la Rapid: ”El este peste Săpunaru și Pancu”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!