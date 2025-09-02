„E medie de titlu!”. Sorin Cârțu visează la campionat, dar plânge după punctele pierdute de Craiova la Botoșani

Universitatea Craiova a făcut al doilea pas greșit din acest sezon în etapa a 8-a a Superligii. Gruparea antrenată de Mirel Rădoi a remizat, scor 1-1, pe terenul celor de la FC Botoșani. Președintele de onoare al „alb-albaștrilor”, Sorin Cârțu, a vorbit despre acest duel la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.
Universitatea Craiova a înregistrat șase victorii consecutive după egalul din prima etapă de la Arad (3-3), însă seria s-a încheiat la Botoșani, unde gruparea din Bănie a remizat, scor 1-1. Alex Cicâldău a marcat primul pentru oaspeți, însă gazdele au egalat prin Hervin Ongenda, care i-a „furat” golul coechipierului Andrei Dumiter.
Sorin Cârțu a fost dezamăgit de rezultatul din Moldova. „Am pierdut două puncte la Botoșani, la fel cum le-am pierdut și la Arad. Am trecut pe lângă două puncte pe care le meritam la modul în care s-a jucat. Poate sunt subiectiv, dar partida a fost tot timpul sub controlul echipei noastre. A fost acea încurcătură acolo, nu am înțeles, sunt patru inși contra unuia la faza golului primit.
Este regula simplă a jocului în zonă, în momentul în care ai mingea în spate, atunci e pericol, nu te mai gândești la construcție. E o aiureală să te gândești la construcție când ai mingea în spatele tău, primul lucru e să înlături pericolul. Am văzut multe discuții, dar sunt niște lucruri care s-au coroborat acolo”, a declarat oficialul grupării din Bănie la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.
Universitatea Craiova este lider în continuare în Superligă, însă distanța față de a doua clasată Rapid a rămas de doar două puncte după rezultatele înregistrate în această rundă. Sorin Cârțu a analizat parcursul de până acum al echipei lui Mirel Rădoi, care are șanse reale la titlu dacă va continua în acest ritm.
„E o medie de 2.5 puncte pe meci. Cu media asta… (n.r. asta e medie să fii campion în luna martie, înainte să întri în play-off) Da. Va fi dificil de menținut, dar să fim acolo, la 2. În următoarea perioadă, dacă am avea o medie de 2 puncte pe meci, e perfect. E medie de titlu”, a afirmat fostul mare fotbalist la FANATIK SUPERLIGA.