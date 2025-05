„E multimilionar!”. Dumitru Dragomir dezvăluie afacerea de succes pe care Florin Tănase o are cu un celebru impresar din fotbalul românesc

Dumitru Dragomir a lăudat în exclusivitate pentru FANATIK afacerea în domeniul imobiliar pe care o dețin Florin Tănase, unul dintre liderii campioanei FCSB, și impresarul său, Florin Vulturar.

Dumitru Dragomir, detalii despre averea lui Florin Tănase

Dragomir a dezvăluit, la „Profețiile lui Don Mitică”, că Tănase și Vulturar au împreună 120 de apartamente. Valoarea totală a proiectului este de 15 milioane de euro, potrivit „Oracolului”, dintre care cinci milioane îi aparțin șeptarului roș-albaștrilor.

„Da, l-aș lăsa pe Tănase. Ce să îi faci, dacă are în contract că pleacă atunci când vrea. Tănase e multimilionar! Face afaceri, lângă mine în Băneasa, cu un impresar isteț, cu Florin Vulturar, care a luat bani de la Steaua (Horia Ivanovici: de la FCSB, te rog frumos).

A ridicat cu el vreo șase sau opt blocuri. E mare proiectul. Împreună au 120 de apartamente. În jur de 15 milioane este proiectul în total. Doar din blocurile acestea, Florin Tănase își ia cinci milioane de euro, banul lui doar.

Au fost deștepți. Au făcut în oglindă un bloc al lui Tănase, un bloc al impresarului. Foarte ingenios! Au făcut lângă mine, lipit de blocurile mele”, a declarat Dumitru Dragomir, în .

Florin Tănase poate pleca în vară de la FCSB

Evoluțiile lui Florin Tănase din campionat și din Europa League în actualul sezon . Gigi Becali s-a arătat, la FANATIK SUPERLIGA, nemulțumit de ultimele prestații ale lui Tănase.

„Trebuie să le dai concurenţă. Tănase… o să vedem ce face la anul. A jucat foarte bine la început. Apoi, încet, încet s-a cam stins. O să am o discuţie cu el. Dacă nu dai niciun gol, nicio pasă de gol. El îmi spunea: «Cisotti e mai bun ca mine?». Şi i-am zis că da, a demonstrat-o. A dat cinci goluri în play-off şi vreo patru pase de gol. El niciun gol, nicio pasă de gol. Nu s-a supărat, dar se crede cel mai bun.

Mintea ta trebuie să fie la fotbal. Cu Tănase o să fac un contract. După meci să văd 11 kilometri alergaţi. Nu depăşeşti 11 km, scădem din salariu. Dacă n-alergi, cum să faci? Tănase poate să plece când vrea el. Acuma poate să plece, nu am nicio treabă. Am făcut contract pe doi ani, dar poate să plece după un an. Şi el poate să plece şi eu pot să renunţ la el fără niciun ban” – a fost intervenția lui Becali.