„E nebun”. Coechipierul de la FC Barcelona l-a uimit pe Lamine Yamal

Cel mai tânăr marcator din LaLiga, Lamine Yamal, a avut o reacție surpriză pe social media. Totul a ieșit la iveală după meciul cu Espanyol – Barcelona, încheiat 0-2. A făcut trimitere la un moment complet nebunesc.

Reacția lui Lamine Yamal, după meciul Espanyol – Barcelona

Lamine Yamal este cel mai tânăr fotbalist care a marcat pentru Barcelona, la doar 16 ani și 67 de zile. Sportivul spaniol, care în prezent are 18 ani, este unul dintre cei mai bine cotați din țara în care evoluează.

Jucătorul este văzut ca noul super-star al fotbalului românesc, deși . Așadar, nu este de mirare că este urmărit de fani din lumea întreagă. Oamenii vor să fie la curent cu cariera sa, dar și cu afirmațiile pe care le face public.

După meciul Espanyol – Barcelona, încheiat cu scorul 0-2, a avut o reacție ieșită din comun pe social media. A venit cu o mărturie surprinzătoare pentru mulți, uimind cu declarația, sub formă de glumă bineînțeles, la adresa portarului Joan Garcia, coechipierul său, cel care a avut o prestație de vis în această partidă.

Acesta a fost în lumina reflectoarelor pe ”Cornella-El Prat”, în ciuda golurilor marcate de Dani Olmo (’86) și Robert Lewandowski (’90). Portarul spaniol are lumea la picioare, fiind remarcat inclusiv de Lamine Yamal.

„E nebun”, a transmis starul celor de la Barcelona, pe Instagram. Comentariul apare în dreptul unei imagini spectaculoase în care Joan Garcia a oferit o intervenție miraculoasă, astfel încât formația sa nu a primit niciun gol.

Prestația lui Joan Garcia, lăudată și de antrenor

Portarul echipei Barcelona, Joan Garcia, a fost transferat în vara lui 2025 chiar de la Espanyol. Pentru felul în care a apărat poarta în ultimul meci a fost aplaudat de colegii din vestiar, cum e , cât și de antrenor.

Hansi Flick este tehnicianul care are cuvinte de laudă la adresa fotbalistului în vârstă de 24 de ani. Sportivul a apelat la un ”artificiu” pentru a respinge balonul care îi fusese pasat de către Jaen, după ce a realizat că nu poate ajunge la minge.

„Trebuie să recunoaștem că Espanyol a făcut un meci foarte bun. Nu cred că am meritat acest rezultat, dar, în final, calitatea pe care am arătat-o ​​pe teren, după schimbări, ne-a adus victoria.

În primul rând, trebuie să-i mulțumesc lui Joan García. Este unul dintre cei mai buni portari din lume! Și, de asemenea, jucătorilor care au intrat de pe bancă. Dar am câștigat cele trei puncte.

Acesta este mesajul pe care vrem să-l transmitem către La Liga. Joan a fost fantastic! Cred că nu va uita ce a trăit aici, pentru că a jucat pentru Espanyol, iar ei i-au oferit oportunitatea aici.

Dar acum joacă pentru noi și a fost unul dintre jucătorii cheie în obținerea victoriei”, a declarat Hansi Flick, conform .