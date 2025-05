„E normal că în fiecare săptămână se vorbește de schimbarea lui Șumudică la Rapid?”. Zeljko Kopic, reacție surpriză înainte de meciul direct

, într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, despre situația lui Marius Șumudică. „Câinii roșii” vor fi gazde în duelul dintre cele două rivale bucureștene de luni, 12 mai, ora 21:00, din etapa a 8-a a play-off-ului.

Zeljko Kopic, reacție despre situația lui Marius Șumudică înainte de Dinamo – Rapid

Jurnalistul Horia Ivanovici l-a întrebat pe antrenorul croat al lui Dinamo dacă este normal să se vorbească în fiecare săptămână de schimbarea lui Marius Șumudică de la Rapid. Kopic a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, că un tehnician la o echipă cu pretenții trebuie să facă față presiunii, însă și conducerea clubului are obligația să îi ofere sprijin pentru a obține rezultate.

„Cred că acest lucru face parte din fotbal. Cred că discuțiile de genul fac parte din mentalitatea din lumea fotbalului românesc. Oamenii vorbesc. Pentru mine sunt importante întotdeauna reacțiile oficiale venite de la club. Nu este vorba că nu am respect pentru media. Când Rapid pierde două sau trei meciuri, sau ratează calificarea din semifinalele Cupei României, media începe să vorbească despre schimbări. Pentru mine stabilitatea vine de la club și de la oficiali.

Kopic: „Așa se întâmplă în viața de antrenor”

(n.r.- despre faptul că e nedrept pentru antrenorul Rapidului în general, nu doar în cazul lui Marius Șumudică) Ce înseamnă nedrept? Așa se întâmplă în viața de antrenor. Avem un exemplu de astfel de situație și de la mine. Când am venit la echipă, cu tot respectul pentru domnul Ovidiu Burcă, echipa avea probleme. După am progresat și am obținut câteva rezultate bune.

Apoi a venit o perioadă mai slabă. Luam goluri în ultimele minute. Am avut câteva probleme interne. Apoi au început discuțiile despre Kopic, dacă nu este opțiunea potrivită pentru Dinamo. Atunci ai două opțiuni. Dacă nu poți face față într-o astfel de situație, atunci nu poți să fii antrenor la Dinamo. Trebuie să fii suficient de puternic mental ca să crezi în tine, să crezi că poți să faci ceva cu această echipă pentru a depăși această problemă.

Mesajul lui Zeljko Kopic pentru Marius Șumudică înainte de Dinamo – Rapid: „Presiune va fi mereu”

Acum s-a ajuns la concluzia despre Kopic că a făcut câteva lucruri bune. În noul sezon însă lucrurile o iau de la capăt. Se poate spune despre Kopic că a avut un sezon bun, dar poate trebuie schimbat dacă lucrurile nu merg bine. Aceasta este partea normală din fotbal. Dar cred că dacă vrei să fii antrenorul Rapidului, cu tot respectul pentru fiecare echipă, dar vorbim despre un club mare, cu un număr consistent de suporteri. La fel și FCSB, Craiova sau CFR Cluj.

Trebuie să înțelegi ca antrenor la astfel de echipe că presiune va fi mereu, iar în astfel de situații la Rapid așa funcționează lucrurile. Iar pentru domnul Șumudică, nu e vorba că apar antrenorii, dar știu cât este de greu și sunt sigur că face tot ce e mai bun pentru echipa sa.

Marius Măldărășanu, lăudat de Kopic

Dacă analizezi Hermannstadt, pentru mine domnul Măldărășanu face o treabă foarte bună. Și la dumnealui când echipa nu a avut rezultate în actualul sezon s-a vorbit despre nevoia unui șoc, unei noi energii pozitive. Puteau să piardă un antrenor foarte, foarte bun.

Ce a făcut Hermannstadt? A stat alături de el și acum echipa joacă un fotbal de calitate și este în finala Cupei României. Sunt niște lucruri pe care oficialii clubului, oamenii din conducere, trebuie să înțeleagă. Ce profil de antrenor vor, cum vor să joace echipa și după să îi urmeze ideile și să îi fie alături 100%. Nu contează altceva”, a declarat Zeljko Kopic, la .