E noul sport care a cucerit România! „Tricolorii” sunt una din forțele mondiale. Gabi Tamaș e unul din promoteri

Padbolul este un sport inedit care câștigă din ce în ce mai mult teren în România, iar „tricolorii” deja obțin super performanțe la nivel internațional. Ultima competiție a avut loc în Complexul Sportiv „Lia Manoliu”.
Bogdan Ciutacu
17.11.2025 | 22:47
E noul sport care a cucerit Romania Tricolorii sunt una din fortele mondiale Gabi Tamas e unul din promoteri
Cupa României la Padbol a avut loc în Complexul Lia Manoliu
România este deja campioană mondială la padbol, un sport inventat în Argentina care combină elemente din fotbal, tenis, squash și padel. Această disciplină relativ nouă este o versiune mai spectaculoasă a tenisului cu piciorul, jucată pe un teren panoramic cu patru pereți de sticlă și o minge special creată.

Padbolul, un sport care devine din ce în ce mai mai cunoscut în România

Ultima competiție de padbol s-a desfășurat în Complexul Sportiv „Lia Manoliu” și a fost organizată de Federația Română de Padbol. Competiția chiar a fost transmisă în direct de către Prima Sport.

La Cupa României la padbol s-au disputat nu mai puțin de 25 de meciuri, iar printre jucători se numără oameni din diverse domenii. Unii sunt medici, alții profesori, kinetoterapeuți, angajați din instituții publice, antreprenori de succes sau kinetoterapeuți.

Echipa ACS Sportul Pentru Viitor formată din Floris Stănculea, Adrian Cătrună și Daniel Matică a dominat întrecerea și a reușit să cucerească în premieră trofeul după o prestație excelentă, caracterizată de tehnică superioară și maturitatea dobândită în competiițile internaționale.

Cupa României la padbol a oferit o finală atractivă cu un campion mondial en-titre în prim plan

Finala Cupei României a fost disputată de ACS Sportul Pentru Viitor împotriva celor de la Flux Arena Craiova, conduși din teren de către Olivian Surugiu, campion mondial en-titre. Surugiu a fost nevoit să evolueze fără partenerul său, Victoraș Popescu, iar locul acestuia a fost luat de către Bogdan Răducan.

Deși au pierdut, cei doi au oferit o replică pe măsură celor de la ACS Sportul Pentru Viitor. De altfel, Bogdan Răducan a fost desemnat jucătorul turneului. Podiumul a fost completat de o echipă din Giurgiu, reprezentată de Valentin Andrei, Gabriel Turnea și Mugurel Vrabie.

Agenția Națională pentru Sport promovează din ce în ce mai mult padbolul

Un sport relativ tânăr în România, padbolul este din ce în ce mai interesant pentru români și câștigă practicanți noi, iar competițiile sunt de asemenea urmărite de un public destul de numeros, cum a fost cazul și la turneul Cupei României.

De altfel, Agenția Națională Pentru Sport sprijină financiar tot mai mult acest sport, care are parte de o dezvoltare la nivel național, cu terenuri oficiale și mai multe proiecte educaționale.

Elisabeta Gherghișan a făcut o caracterizare pe scurt acestui sport care la nivel internațional deja a luat foarte multă amploare: „Padbolul este un joc care stimulează mintea și spiritul. Este sportul ideal pentru o generație care vrea să gândească, să simtă și să câștige în același timp”.

Federația a reușit să atragă din ce în ce mai mulți sponsori, iar mai mulți foști sportivi au început să practice acest sport popular mai ales printre foștii fotbaliști. Unul dintre ei este nimeni altul decât Gabi Tamaș.

Gabi Tamaș, unul dintre fotbaliștii care promovează padbolul

Gabi Tamaș a vorbit despre padbol, un sport pe care îl îndrăgește și care consideră că îi poate ajuta pe fotbaliști să se perfecționeze: „Aici e de tehnică. Trebuie să fii foarte tehnic. Nu știu dacă aș participa la competiții internaționale, dar naționale da. Aș veni cu mare plăcere la un turneu. 

Trebuie să joci din prima, maxim din două atingeri, cu capul, cu pieptul. Sânmărtean e foarte tehnic și cred că ar face față cu brio. Eu sunt fundaș, sunt mai de la țară, mai pe tăiate, accidentări. Eu sunt pe bătaie că trebuie să fii agresiv pe postul ăsta”. 

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
