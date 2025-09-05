„E numărul 1!”. Marius Șumudică analizează schimbarea majoră pe care Gâlcă a făcut-o în primul 11 al Rapidului

Costel Gâlcă a decis să facă o schimbare majoră pentru ultimul joc din campionat. Marian Aioani a fost pentru prima dată titular în poarta giuleștenilor în acest start de sezon. Marius Șumudică, fostul antrenor al „alb-vișiniilor”, a analizat în direct la FANATIK SUPERLIGA modificarea tactică făcută de Costel Gâlcă.

Schimbarea surprinzătoare făcută de Gâlcă la Rapid

În sezonul precedent, sub comanda lui Marius Șumudică, Marian Aioani a fost titularul de drept pentru poarta Rapidului, după plecarea lui Siegriest la Genoa. Elvețianul a fost prima opțiune până la momentul mutării sale în Serie A.

Însă, odată cu instalarea lui Costel Gâlcă pe banca Rapidului, Marian Aioani a pierdut postul de titular în favoarea austriacului Franz Stolz. Stolz a fost integralist în primele șapte etape din SuperLiga.

De ce a decis antrenorul să-l titularizeze pe Stolz

În startul campionatului, Marian Aioani a fost aproape de un transfer în străinătate, iar Costel Gâlcă a preferat să se bazeze pe Franz Stolz. Marius Șumudică a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că

În cele din urmă, însă, nu s-a concretizat mutarea în campionatul elen. Au existat discuții legate și de , însă și de această dată totul a picat.

Ce a însemnat pentru Aioani pierderea locului din poartă

Trecut pe banca de rezerve de la Rapid, Marian Aioani a ieșit din vederile lui Mircea Lucescu pentru naționala României. Convocarea sa nu era sigură, dată fiind concurența pe care o are, însă ca rezervă erau zero șanse ca Mircea Lucescu să-l cheme la lot.

în luna septembrie sunt Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0) și Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0).

„E numărul 1!” – reacția lui Marius Șumudică

Marian Aioani a revenit în poarta Rapidului odată cu etapa a opta de SuperLiga, reușind să încheie meciul fără gol primit. în prima partidă a rundei. Golurile și Alex Dobre.

Cum a analizat fostul antrenor al Rapidului decizia

Marius Șumudică a comentat decizia lui Costel Gâlcă de a schimba portarul titular de la Rapid. „Eu v-am spus de când a început campionatul. Nu există termen de comparație între Aioani și Stolz (n.r. – cei doi portari de la Rapid). Diferența mare, Aioani este numărul 1”.

De ce îl consideră pe Aioani alegerea corectă

„Cu tot respectul pentru acel băiat, când Rapid a avut nevoie, a intrat, și-a făcut treaba. Dar din punct de vedere al experienței, al jocurilor din primul eșalon, al jocului de picior, al ieșirilor pe centrări, al tot ce vreți, Aioani este peste el. Mult!”, a decretat Marius Șumudică în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Nu este pentru prima dată când Șumudică a declarat că, pentru el, Marian Aioani este portarul mai bun. Și după etapa a patra, când Rapid a câștigat acasă cu 2-1 în fața lui FC Botoșani,

Cine este Franz Stolz, cel care a apărat poarta Rapidului în debutul sezonului

Franz Stolz a fost transferat de Rapid în ianuarie 2025. Portarul austriac a venit de la Genoa – echipa din Serie A patronată de finanțatorul Rapidului, Dan Șucu –, sub formă de împrumut, care a fost prelungit și pentru sezonul actual.

La rândul ei, Genoa îl transferase cu un an înainte de la St. Polten, o echipă de liga a doua din Austria. Conform transfermarkt, 250.000 de mii de euro i-a costat Stolz pe italieni.

Parcursul său la echipele anterioare

La St. Polten, Stolz era titular de drept. Însă, adus ca jucător de perspectivă, Franz Stolz nu a bifat niciun minut la Genoa. A prins banca de rezerve în 7 partide de Serie A, însă era a doar a treia variantă de portar, după titularul Nicola Leali și rezerva Daniele Sommariva.

250.000 de euro este valoarea de piață a lui Franz Stolz, conform site-urilor de specialitate.

1 meci pentru Austria U21 a jucat Franz Stolz.

25 de ani va împlini portarul austriac pe 14 februarie 2026.

Cine este Marian Aioani

Marian Aioani e un portar cu state vechi în fotbalul românesc. A debutat la Chindia Târgoviște, în Liga 2, pe 9 martie 2016, la doar 16 ani și patru luni, într-o victorie 7-0 cu Metalul Reșița. Cu echipa din Târgoviște a reușit să câștige Liga 2 în 2019 și să promoveze în SuperLiga. 124 de meciuri a jucat pentru Chindia.

Pe 1 iulie 2021, a fost cumpărat de Gică Hagi la Viitorul. A apărat poarta dobrogenilor în 103 partide și a reușit să-și treacă în palmares titlul de campion al României în 2023.

Din ianuarie 2023, este jucătorul Rapidului. Giuleștenii l-au transferat de urgență, după ce l-au vândut pe Horațiu Moldovan la Atletico Madrid. 42 de partide a jucat Marian Aioani pentru Rapid.

Cum a ajuns să fie văzut ca viitor portar al naționalei

Marian Aioani făcut parte din loturile de juniori ale României. A bifat un meci la U18, 3 pentru U19 și câte două la U21 și U23. De asemenea, a fost titularul României la Jocurile Olimpice din 2021, de la Tokyo.

Mai mult, la un moment dat, era văzut drept viitorul goalkeeper al naționalei mari. Iar din 2021 a fost convocat în lotul reprezentativei mari în mai multe rânduri. Nu a apucat să joace sub „tricolor”, însă a fost pe banca de rezerve în 13 rânduri.

1.000.000 de euro este valoarea de piață a lui Marian Aioani, conform site-urilor de specialitate.

1 titlu de campion al României are Aioani în palmares, câștigat cu Farul, în 2023. Iar în 2019, a câștigat Liga 2 cu Chindia Târgoviște.

26 de ani va împlini portarul român pe 7 noiembrie 2026.

Program Rapid în următoarele etape

Odată cu titularizarea din meciul cu UTA Arad, Marian Aioani are toate șansele să-și păstreze locul în primul 11. Pentru Rapid urmează meciurile cu U Cluj (12 septembrie, deplasare), Hermannstadt (20 septembrie, acasă) și Petrolul (27 septembrie, deplasare).

Rapid ocupă locul al doilea din SuperLiga, după 8 etape. Giuleștenii nu au pierdut niciun meci și sunt la două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

„Și îmi pare bine, nu în ultimul rând – că nu pot să mă abțin să nu vorbesc și de Rapid –, că Rapidul merge în mare parte pe scheletul pe care a mers și cu Șumudică. (n.r. – rezultatele sunt la Rapid) Da, bravo lor! Felicitări jucătorilor, felicitări lui Gâlcă – fără niciun fel de ironie –, felicitări suporterilor care au venit aproape de echipă, stadionul este plin!

Asta înseamnă că rezultatele sunt ok. M-aș bucura să aibă același parcurs. Jur că m-aș bucura să câștige un trofeu, cum și-au propus în anul ăsta, fiindcă au toate ingredientele. În momentul de față, au foarte multe ingrediente pe care eu nu le-am avut”, a concluzionat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.