E Nuno Campos antrenorul cu care Dinamo se poate bate la titlu? Răspuns plin de diplomație al lui Andrei Nicolescu

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Dinamo are un început de sezon care a reaprins speranțele fanilor, iar rezultatele obținute până acum au făcut ca obiectivul „câinilor” să fie privit cu tot mai multă încredere. În acest context, Andrei Nicolescu a fost întrebat la FANATIK SUPERLIGA dacă , iar președintele lui Dinamo a preferat să evite o evaluare directă a antrenorului, dar a transmis un mesaj clar despre obiectivul stabilit pentru acest sezon.

Nuno Campos, omul ales pentru obiectivul lui Dinamo

Andrei Nicolescu a explicat că și că primele rezultate îi confirmă capacitatea de a construi o echipă unită. Oficialul dinamovist a lăsat, însă, ușa deschisă inclusiv pentru varianta în care Dinamo ar putea lupta pentru primul loc.

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„N-aș vrea să intru în jocul ăsta cu notele. Am intrat în el cu mister Kopic, mai demult, apoi am fost foarte criticat că cine sunt eu să dau note antrenorului. Cel mai important este că am făcut alegerea după niște criterii pe care ni le-am setat foarte obiectiv încă de un an și ceva. E important că mister dovedește tuturor, staff-ului, echipei că poate să facă o coeziune cu ei și să reușească lucruri mari. Nuno Campos este antrenorul ales pentru obiectivul de anul ăsta, locurile 1-3. În acest obiectiv există și locul 1, așa că… (n.r. râde)“, a spus Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Nuno Campos, în pericol să rateze derby-ul cu FCSB

Pe lângă rezultatele echipei, portughezul trebuie să fie atent și la propriul comportament de pe banca tehnică. Nuno Campos a acumulat deja trei cartonașe galbene, iar o nouă sancțiune în următoarea partidă ar putea să-l lase în afara zonei tehnice la derby-ul cu FCSB.

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Andrei Nicolescu a recunoscut că staff-ul trebuie să gestioneze mai bine situațiile care îi aduc cartonașe lui Nuno Campos și a transmis că problema este una pe care conducerea încearcă să o rezolve intern.

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„A fost un pic expus și din perspectiva asta noi mai avem de lucrat un pic la nivelul staff-ului, ca să putem să-l protejăm pe bancă ceva mai mult. Sunt chestiunii interne pe care încercăm să le rezolvăm între noi cât mai rapid“, a încheiat Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo.

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