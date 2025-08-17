Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„E o greșeală pentru Rapid că joacă pe Arenă cu FCSB!”. Derby-ul creează polemici: „Pierd 30 la sută din forță”

Marius Șumudică a transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că nu înțelege de ce Rapid a luat decizia ca meciul cu FCSB să se dispute pe Arena Națională.
Iulian Stoica
17.08.2025 | 17:15
Marius Șumudică nu înțelege de ce Rapid - FCSB se joacă pe Arena Națională. Sursă foto: Colaj Fanatik

Rapid – FCSB este capul de afiș din runda cu numărul 6 din SuperLiga României. În ciuda faptului că sunt gazde, giuleștenii au decis ca meciul să se dispute pe Arena Națională, ci nu în Giulești, iar acest lucru a creat un val de nemulțumire.

„E o greșeală pentru Rapid că joacă pe Arenă cu FCSB!”. Derby-ul din week-end creează polemici

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a transmis că nu înțelege de ce meciul dintre Rapid și FCSB, din etapa a 6-a, nu se dispută în Giulești, ci pe Arena Națională. Antrenorul consideră că tribunele arhipline ar fi creat o presiune mult mai mare pe jucătorii campioanei, iar elevii lui Costel Gâlcă ar fi avut mult de câștigat.

„Clubul Rapid va avea și suporterii de partea lui în meciul cu FCSB, pentru că sunt gazde și vor veni în număr mare. Ok, joacă pe Arena Națională… Eu nu aș fi jucat niciodată acest meci pe Arena Națională, aș fi jucat pe Giulești.

Nu știu de ce s-a ales așa, nu vreau să intru în amănunte. La problemele pe care le are FCSB-ul în momentul de față, puteau pune o presiune mai mare pe Giulești. Pe ei îi i-ar fi ajutat mult mai mult Giuleștiul. Au ales să joace pe Arena Națională, doar că e un inconvenient, acolo joacă FCSB-ul.

„Rapid pierde 30% din putere când merge pe Arena Națională”

(n.r. – Antrenorul are ceva de spus când se ia o decizie de genul la Rapid?) Niciodată! Eu am fost antrenor la Rapid, dar nu am fost niciodată întrebat dacă îmi doresc să joc pe Giulești meciul cu FCSB sau cu Dinamo. Era o decizie luată de cei din conducere.

Acum nu știu ce se întâmplă cu Gâlcă, nu știu dacă l-au întrebat sau dacă și-a spus punctul de vedere. Nu cred că el ar fi ales să joace pe Arena Națională, să joace la FCSB acasă, decât să joace pe un Giulești plin, cu presiune, cu tribunele foarte aproape”, a declarat Marius Șumudică.

Laurențiu Reghecampf s-a alăturat discuției și a transmis că Rapid pierde 30% din putere în derby-urile care se dispută înafara atmosferei din Giulești: „Eu consider că pierd 30% din puterea lor ducându-se pe Arena Națională. Mie, ca stelist, nu îmi place stadionul din Giulești. E o atmosferă care ajută foarte mult echipa lor. Nu am înțeles nici anul trecut, când Șumi era antrenor, de ce s-a luat această decizie. Atmosfera din Giulești ajută foarte mult echipa și nu înțeleg de ce nu o folosesc”.

Marius Șumudică nu înțelege de ce Rapid - FCSB se joacă pe Arena Națională

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
