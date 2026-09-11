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Dumitru Dragomir a analizat, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”, și a tras o concluzie clară în privința luptei pentru titlu. Fostul președinte al LPF consideră că formația lui Gigi Becali are suficientă valoare pentru a se bate la primul loc, însă a identificat și o decizie pe care o consideră o greșeală majoră.

Mitică Dragomir vede FCSB cu șanse mari la titlu

Dumitru Dragomir consideră că fotbalul românesc traversează o perioadă foarte slabă, iar acest lucru îi oferă FCSB-ului o oportunitate importantă în lupta pentru campionat. Fostul șef al LPF este de părere că cele trei transferuri realizate de Gigi Becali sunt reușite și pot ajuta echipa să își atingă obiectivul. Totuși, Dragomir face o distincție clară între șansele FCSB în competiția internă și posibilitățile echipei în cupele europene.

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„Toți trei pe care i-a adus Gigi sunt jucători buni și are speranțe că ia titlul, pentru că fotbalul în România e slab de tot, foarte slab. Nu știu dacă în decursul vieții mele în sport a fost fotbal la noi mai slab decât acum. Echipă de titlu în România are, dar nu de cupe europene“, a declarat Mitică Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Dumitru Dragomir a vorbit și despre noii jucători ajunși la FCSB și a evidențiat calitățile lui Muhar și Korenica. În opinia sa, ambii fotbaliști pot aduce un plus formației lui Gigi Becali, mai ales prin capacitatea de a alerga și de a înțelege jocul: „Muhar e jucător bun, Korenica la fel, jucători care aleargă. Muhar știe jocul bine, gândește“.

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Mitică Dragomir consideră plecarea lui Tavi Popescu o mare greșeală

Chiar dacă apreciază transferurile realizate de FCSB, Dragomir consideră că . Fostul președinte al LPF spune că mijlocașul ofensiv are calități pe care nu le regăsește la niciunul dintre cei trei jucători aduși recent. Mai mult, Dragomir amintește că Marius Șumudică și Mihai Pintilii și l-au dorit pe Tavi Popescu, argument pe care îl folosește pentru a sublinia valoarea fotbalistului.

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„Eu nu-i dădeam drumul lui Tavi Popescu. E peste toți trei, categoric. E o mare greșeală a lui Gigi. Voi credeți că Șumudică, care e antrenor, e tâmpit când a cerut un singur jucător de la FCSB? Pe Tavi l-a vrut. Pintilii crezi că e un tâmpit că l-a cerut acolo pe Tavi Popescu?“, a mai adăugat fostul șef al LPF.

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Dragomir a mers și mai departe cu analiza și a explicat de ce consideră că Tavi Popescu era superior celor trei jucători aduși de FCSB. În opinia sa, fotbalistul plecat de la formația roș-albastră avea o combinație de calități tehnice și inteligență de joc pe care noile transferuri nu o pot oferi în aceeași măsură: „Vă dați seama ce jucător era Popescu între ăștia trei aduși acum…Niciunul din ăștia trei nu are inteligența de joc, dribbling-ul și pasa filtrantă a lui Tavi. E o pierdere uriașă, categoric“, a mai spus Mitică Dragomir.