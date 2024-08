. Între timp, o parte a presei din România îl vedea pe Adrian Mutu ca favorit după refuzul lui Gică Hagi, însă o altă parte susținea că între el și Răzvan Burleanu există o relație tensionată.

“E o minciună!” Adrian Mutu dezminte o presupusă relație tensionată cu Răzvan Burleanu: “Chiar mi-a dat mesaj”

ar fi putut să aibă o relație tensionată cu Răzvan Burleanu ar avea legătură cu plecarea sa de la naționala U21 a României. Însă, “Briliantul” a mărturisit că atunci când și-a dat demisia avea o relație foarte bună cu toți cei cu care a colaborat la FRF, inclusiv și cu președintele.

și daca i s-a propus varianta în care el să fie antrenor principal, iar Mircea Lucescu director tehnic. Cel mai bun marcator al României, alături de Gică Hagi, a dezvăluit că nu primit vreo ofertă în acest sens, însă i-ar plăcea să lucreze alături de “Il Luce”.

“Mie nu mi s-a propus să fiu antrenor principal la echipa națională. Nu am avut nicio discuție pe tema asta. Nu existat așa ceva și nici nu cred că va exista. A lucra cu Mircea Lucescu nu e de ici de colo.

Nu spun că aș accepta. Spun că valoarea pe care o are Mircea Lucescu în antrenorat ar putea fi ceva de care eu aș putea să profit. Aș putea învăța multe.

E un om de la care ai de învățat, mai ales în ale fotbalului. Dacă eram pus în fața acestei probleme nu știu ce aș fi spus, dar aș lua asta în considerare.

“Sunt puțin dezamăgit”

În primul rând, Federația Română de Fotbal are director tehnic și este Mihai Stoichiță. Faptul că președintele Răzvan Burleanu nu m-ar vrea este o minciună. Pentru că am primit mesaj de la dânsul.

Deci este o altă știre falsă. Am o relație bună cu Federația după ceea ce am făcut când am fost la U21. Atunci când am calificat echipa la Europene.

Sunt puțin dezamăgit de ceea ce s-a scris, mai ales când pleci în condițiile în care am plecat eu. Am avut o relație foarte bună cu toată lumea”, a declarat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mutu, despre relația cu Răzvan Burleanu