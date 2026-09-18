ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova nu a rămas indiferentă după ce pentru următoarele meciuri ale echipei naționale. Sorin Cârțu a comentat selecția în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit atât despre situația celor doi fotbaliști ai campioanei României, cât și despre filosofia noului selecționer. Președintele oltenilor consideră că Popescu ar fi meritat să fie măcar în lot, în timp ce absența lui Baiaram poate fi pusă și pe seama problemelor musculare cu care s-a confruntat în ultima perioadă.

Sorin Cârțu a reacționat după ce Laurenţiu Popescu a fost lăsat în afara lotului de Gică Hagi

Sorin Cârțu a avut un mesaj clar în ceea ce îl privește pe Laurențiu Popescu, despre care spune că traversează o perioadă foarte bună. Președintele Universității Craiova consideră că portarul oltenilor putea primi o convocare chiar și în situația în care Gică Hagi nu ar fi intenționat să-l folosească titular.

ADVERTISEMENT

„Popescu e un portar în mare formă. Alegerile lui Gică, nu știu, poate se bazează pe un anumit studiu. În alegerea portarului mai contează și ce spune antrenorul cu portarii. Mie mi se pare, totuși, că putea să fie convocat, chiar dacă nu apăra cu el. Să fie o speranță pentru el că poate intră, pentru că Laurențiu s-a achitat de tot ce a însemnat sarcinile ăstea ale portarilor în meciurile grele, din cupele europene, în cele de campionat“, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Totodată, Cârțu a explicat că selecționerul trebuie lăsat să își aplice propriile principii în această perioadă și le-a transmis fanilor să aibă încredere în alegerile lui Hagi cel puțin pentru meciurile care urmează: „Alegerile sunt ale lui Gică, știți că și-a exprimat într-un punct de vedere modul în care-și alege jucătorii. Vrea să aibă experiență jucătorul, valoare, în sfârșit, nu mai știu. Eu spun un punct de vedere al meu, de când eram antrenor. Am lucrat cu doi portari mari ai României, Boldici și Silviu Lung și întotdeauna mergeam pe mâna lor. Eu puneam 10 inși în teren, al 11-lea era al lor, cu responsabilitățile clare pe care le aveau portarii, dar pe care și le luau și antrenorii lor. Să avem încredere în alegerile și inspirația lui Hagi, măcar în ăstea patru meciuri, iar după avem timp de comentarii“.

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram, absență motivată și de problemele musculare

În cazul lui Ștefan Baiaram, situația este diferită. Cârțu a amintit că în ultima perioadă și a revenit mai greu la antrenamentele normale. Din acest motiv, oficialul oltenilor consideră că Gică Hagi ar fi putut avea nevoie de un jucător complet refăcut pentru acțiunea naționalei.

ADVERTISEMENT

„Sunt aleși bine cei de la Craiova. Baiaram a avut și problema asta musculară în ultima vreme, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Și-a revenit mai greu și cred că Gică are nevoie de toți jucătorii în plenitudinea forțelor. Știu că zilele ăstea s-ar fi antrenat aproape de normal cu echipa, vedem dacă va intra mâine. Sunt niște meciuri internaționale și nu știu dacă ai în gând să recuperezi jucătorul sau să-l ajuți să se recupereze la echipa națională. El și-a căutat jucători super-valizi, în care are încredere“, a mai adăugat Cârțu.

ADVERTISEMENT

„E o națională a Viitorului!” Cârțu a găsit explicația pentru selecțiile lui Gică Hagi

Dincolo de situațiile lui Laurențiu Popescu și Ștefan Baiaram, Sorin Cârțu a explicat și filosofia pe care crede că merge Gică Hagi la echipa națională. Acesta consideră că selecționerul se bazează în această perioadă pe fotbaliști pe care îi cunoaște foarte bine și în care are încredere, mulți dintre ei provenind din academia „Regelui”.

„Cert e că pentru Baiaram ar fi fost bine dacă ar fi urmat această chemare la lot, având în vedere ce i s-a întâmplat. Gică a mers pe echipa campioană, pe jucători care au prins experiență internațională bună în ultimul timp, având în vedere ce s-a întâmplat până în momentul de față. Nu uitați, sunt jucători care provin din Academia lui, îi știe de mici, le știe caracterul, posibilitatea cum să acționeze asupra mentalului lor. E o națională a Viitorului asta a lui Hagi, dar e îndreptățit, pentru că sunt jucători de calitate“, a încheiat Sorin Cârțu.