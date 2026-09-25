Sport

Dennis Man, foarte dezamăgit după Suedia – România 2-1: „E o perioadă mai nasoală”

Dennis Man crede că România putea obține mai mult din meciul cu Suedia, pierdut cu 1-2: „Am încercat să ne facem jocul, dar din păcate am reușit destul de puțin”
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.09.2026 | 00:26
Dennis Man foarte dezamagit dupa Suedia Romania 21 E o perioada mai nasoala
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Dennis Man, foarte dezamăgit după Suedia - România 2-1. Foto: Mihai-Antonio Vasile / FANATIK
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Dennis Man (28 de ani) a marcat golul „tricolorilor” din meciul Suedia – România 2-1, dar la final, în mod firesc de altfel în contextul rezultatului final, s-a arătat foarte dezamăgit. Bineînțeles în primul rând de scor, iar în al doilea rând prin prisma faptului că, în viziunea sa, el și coechipierii lui ar fi putut face mai mult vineri seară la Solna.

Dennis Man, foarte dezamăgit după Suedia – România 2-1

Astfel, fotbalistul de la PSV Eindhoven a apreciat că naționala lui Gică Hagi nu a reușit în această partidă să se ridice la nivelul potențialului pe care îl are. Pe de altă parte, Man a vorbit și despre importanța următoarelor meciuri din această campanie, dar și despre suporterii români prezenți pe „Strawberry Arena” la acest meci.

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Dennis Man crede că România nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor în Suedia

Nu în ultimul rând, a fost întrebat și despre dificultățile pe care le traversează la echipa de club și a catalogat această perioadă drept una „mai nasoală” pentru el, cu mențiunea că face tot ce depinde de el pentru a schimba lucrurile din acest punct de vedere. „O partidă grea, cum s-a văzut și din afara terenului. Am încercat să ne facem jocul, să creăm probleme, dar din păcate am reușit destul de puțin.

Cu siguranță se poate mai mult la fiecare meci, bucuros că am marcat, dar dezamăgirea este mare. Avem șansa să jucăm din nou cu ei, dar până atunci ne așteaptă un alt meci peste 3 zile și trebuie să fim pregătiți. Păcat că jucăm fără spectatori, dar avem nevoie de victorie.

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Le mulțumim (n.r. suporterilor), de fiecare dată sunt alături de noi. Ne doream să le oferim o victorie, dar din păcate nu am reușit. Problemele de la echipa de club sunt una, când vin la echipa națională încerc să uit. E o perioadă mai nasoală, dar încerc să fiu pregătit”, a declarat Dennis Man pentru Antena 1 la finalul meciului Suedia – România 2-1. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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