„E o practică proastă!”. Sabin Ilie, dur înainte de Universitatea Craiova – Ararat-Armenia

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Universitatea Craiova pornește cu prima șansă în duelul cu Ararat-Armenia, însă înaintea turului din play-off-ul Europa League au apărut și primele semnale de alarmă legate de strategia folosită de formația din Bănie. Sabin Ilie, prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, consideră că oltenii își asumă un risc inutil atunci când schimbă masiv echipa de la un meci la altul și avertizează că o astfel de abordare poate avea efecte negative atât în campionat, cât și în competițiile europene.

Sabin Ilie critică strategia Universității Craiova: „E o tactică proastă”

Fostul atacant consideră că între meciurile de campionat și cele europene nu reprezintă o soluție bună. Sabin Ilie este de părere că antrenorii pot modifica formula de start, însă nu într-o proporție atât de mare încât echipa să arate complet diferit de la o partidă la alta. Acesta și-a susținut argumentul și prin exemplele Universității Craiova și FCSB, despre care spune că au avut de pierdut atunci când au prioritizat o singură competiție.

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„Din punctul meu de vedere, Craiova pleacă favorită. Sper să câștige și va câștiga, pentru că au o echipă bună, chit că în ultimele meciuri a devenit o obișnuință să înceapă meciul de la 0-1. Fotbalul românesc are nevoie ca o echipă românească să fie în Europa League. Premiile sunt mari în Europa, îi motivează extrem de mult și tocmai de aceea nu mai găsim echipă slabă, de aceea toate echipele sunt bine puse la puncte cu jucători de valoare. Dacă înaintezi ca lumea în competițiile europene, îți poți asigura bugetul pe un an de zile.

Eu nu o să înțeleg și nu o voi face niciodată de ce în campionat joacă o echipă, rezere, în Europa băgăm primul 11. E o tactică proastă. Să nu uităm ce au făcut cu Rădoi. Titularii în campionat, rezervele în cupă și le-au pierdut pe amândouă. Să nu uităm de FCSB. Au renunțat la cupele europene, s-au focusat pe campionat și l-au pierdut și pe ăla. Mie, ca fotbalist, îmi convine mult mai mult să joc miercuri-sâmbătă, miercuri-duminică. Schimbi doi, trei jucători, dar nu toată echipă“, a spus Sabin Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Cum va arăta echipa de start a Universității Craiova împotriva lui Ararat-Armenia

Prima manșă a „dublei” dintre Universitatea Craiova și Ararat-Armenia din play-off-ul Europa League are loc joi, 20 august, de la ora 20:00. În privința primului „11” pe care U Craiova îl va folosi la duelul de pe „Ion Oblemenco”, . Antrenorul lusitan nu s-a hotărât încă în privința extremei dreapta. Coelho are de ales între David Matei și Monday Etim.

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„Apropos de primul 11, din informațiile noastre, e cam aceeași echipă cre a jucat cu KuPS săptămâna trecută. O singură dilemă este acolo la partea dreaptă, dacă va începe cu Matei sau va intra Etim. În rest, formula e cea pe care deja și copiii au început să o învețe la Craiova”, a transmis jurnalistul Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.