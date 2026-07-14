Sport

E OFICIAL! 5.000.000 de oameni au semnat petiția: Argentina, exclusă de la CM 2026!?

Nu mai puțin de 5.000.000 de oameni doresc ca Argentina să fie dată afară de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. În acest sens a fost semnată și o petiție.
Iulian Stoica
14.07.2026 | 11:53
E OFICIAL 5000000 de oameni au semnat petitia Argentina exclusa de la CM 2026
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E OFICIAL! 5.000.000 de oameni o vor afară de la CM pe Argentina. A fost semnată chiar și o petiție. Foto: hepta
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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se va încheia la sfârșitul săptămânii în curs. Marea finală este programată duminică, 19 iulie, însă până atunci fanii vor putea urmări semifinalele Franța – Spania și Anglia – Argentina. Suporterii sunt nemulțumiți de faptul că naționala lui Lionel Messi a ajuns în această fază a competiției, manifestându-și deja revolta în mediul online

5.000.000 de oameni o vor afară de la CM pe Argentina

Argentina a ajuns din nou în penultimul act la turneul final, elevii lui Lionel Scaloni înregistrând următoarele rezultate în grupe: 3-0 cu Algeria, 2-0 cu Austria și 3-1 cu Iordania. Ulterior, în fazele eliminatorii, campioana mondială a trecut de Capul Verde (3-1 după prelungiri, 1-1 în timpul regulamentar), Egipt (3-2) și Elveția (3-1 după prelungiri, 1-1 în timpul regulamentar).

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În ciuda evoluției solide de la Campionatul Mondial, fanii sunt revoltați de faptul că Argentina se apropie de câștigarea unui nou titlu mondial. În acest sens a fost creată platforma argentinaout.com, iar principalul obiectiv este eliminarea sud-americanilor de la turneul final. Motivul? Suporterii sunt de părere că „Pumele” au fost ajutate de către arbitraj.

Nu mai puțin de 5 milioane de persoane au semnat deja petiția ca „Argentina să fie exclusă de la Cupa Mondială 2026”. Mesajul platformei este unul clar: „Este evident că FIFA și arbitrii sunt părtinitori față de Lionel Messi și Argentina. De ce ar trebui restul lumii să concureze când câștigătorul a fost deja decis? Eliminați Argentina din Cupa Mondială și dați-le tuturor celorlalți o șansă egală”. Totuși, șansele ca acest lucru să se întâmple bat spre 0, astfel că suporterii speră ca deținătorii trofeului să nu câștige competiția.

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Când are loc Anglia – Argentina, din semifinalele CM 2026

Anglia – Argentina este a doua semifinală de la Campionatul Mondial desfășurat în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Duelul este programat miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00, pe stadionul Mercedes-Benz Stadium din Atlanta, iar învingătoarea o va întâlni pe Franța sau Spania în finală.

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Petiția
Digisport.ro
Petiția "Argentina, OUT de la Cupa Mondială" și-a atins obiectivul: peste 5.000.000 de oameni au semnat-o
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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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