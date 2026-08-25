E oficial, Alfred Simonis a semnat contractul. La Timişoara va fi construit al doilea cel mai mare stadion din România. Video

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Microbiştii timişoreni pot începe din nou să viseze frumos. La doar un an de la demolarea vechii arene „Dan Păltinişanu”, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a anunţat semnarea contractului pentru proiectarea şi construirea noii arene de pe Bega.

Noul stadion „Dan Păltinişanu” va fi al doilea cel mai mare din ţară, după Arena Naţională

Noul stadion „Dan Păltinișanu” va avea o capacitate de 32.000 de locuri şi va fi al doilea cel mai mare din ţară, după Arena Naţională. Pasiunea pentru fotbal a lui Alfred Simonis a înlesnit semnarea actelor necesare pentru demararea acestui proiect atât de aşteptat de bănăţeni.

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„În sfârșit, am semnat contractul pentru noul Stadion Dan Păltinișanu. Firma câștigătoare are la dispoziție câteva luni pentru realizarea proiectului. Apoi încep lucrările. Timișoara și Timișul au așteptat suficient.

Vreau să mulțumesc Guvernului României pentru că, în sfârșit, ne dă voie să construim pe banii noștri.

Consiliul Județean Timiș poate asigura, pentru perioada 2026–2027, cel puțin 125 de milioane de lei pentru lucrările la noul stadion. Vom susține investiția din bugetul județului până în momentul în care CNI va putea prelua finanțarea în 2028″, a anunţat preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

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Alfred Simonis, replică pentru politicienii care nu au susţinut proiectul

Noua arenă nu face altceva decât să recupleze Timişoara la fotbal, aici putându-se disputa inclusiv meciuri ale echipei naţionale. În plus, cu atât mai mult un stadion este ca o gură de oxigen pentru microbişti, cu cât oraşul nu mai are de opt ani echipă pe prima scenă fotbalistică a ţării.

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Chiar şi aşa, până ca CJ Timiş să ajungă să semneze acest contract. Fără să ţină seama de necesităţile oraşului şi locuitorilor săi, mai mulţi politicieni s-au opus iniţiativei. Acum, o dată piedicile depăşite, Simonis a ţinut să le răspundă acestora, mai ales că acum încearcă să se asocieze cu proiectul.

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„Am, însă, o întrebare foarte simplă: ați văzut vreunul dintre acești așa-ziși mari oameni politici ai Timișoarei spunând public că luptă pentru a convinge Guvernul să aprobe începerea lucrărilor? Unul singur? Vă spun eu: niciunul, deși erau la guvernare. Când trebuia apărat proiectul, nu erau de găsit. Când trebuia convins Guvernul, nu erau de găsit. Acum, când contractul este semnat, îi vedem pe cei mai mulți dintre ei în primul rând”, a mai spus Alfred Simonis.

Alfred Simonis trimite săgeţi către Guvern: „Nu vom face plecăciuni”

Totodată, acesta a aruncat săgeţi şi spre Palatul Victoria, acuzând Guvernul că a întârziat cât a putut de mult , în condiţiile în care judeţul Timiş este cel mai mare contributor la bugetul de stat.

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„Revenind la Guvern, vreau să mai spun ceva. Nu am cerut pomeni. Nu am cerut favoruri și nu vom face plecăciuni pentru că ni se permite să investim banii timișenilor în Timiș. Nu vom face plecăciuni pentru ceea ce ni se cuvine. Timișul este județul care contribuie cel mai mult la bugetul de stat. Din banii timișenilor s-au construit peste 10 stadioane în întreaga țară. Fără niciun fel de cofinanțare.

Acum, când a venit, în sfârșit, și rândul nostru, Guvernul ne-a obligat să alocăm 25% din banii noștri pentru ridicarea noii arene. Am acceptat și, cu toate acestea, ne-au întârziat cât au putut. Dar trecem și peste asta. Important este că proiectul s-a deblocat și contractul este semnat. Avem banii, putem începe”, a adăugat Alfred Simonis.

Proiectul este derulat prin Compania Naţională de Investiţii, iar noua arenă urmează să fie construită pe amplasamentul fostului stadion, în zona Spitalului Județean. Responsabilă de realizarea proiectului este o asociere formată din CONCELEX, în calitate de lider, Construcții Erbașu, Concelex Engineering și Terra Gaz Construct.