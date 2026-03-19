E oficial! Campionatul care va avea 5 echipe în UEFA Champions League

S-a decis primul campionat care va oferi cinci locuri de Champions League în sezonul următor. Află despre cine este vorba și care ar putea fi al doilea campionat ce poate beneficia de acest lucru
Ciprian Păvăleanu
19.03.2026 | 12:35
Premier League este primul campionat care și-a asigurat cinci echipe în Champions League în sezonul următor. Foto: Hepta.ro
Anglia a intrat cu toate cele nouă echipe în optimile cupelor europene, însă a trăit o rușine uriașă în această fază. Manchester City, Tottenham, Newcastle United și Chelsea au fost spulberate de Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona și PSG, însă Premier League a devenit primul campionat ce este sigur că va avea cinci locuri de Liga Campionilor în sezonul următor, după ce Arsenal și Liverpool s-au calificat în sferturi.

Premier League, 5 echipe în Champions League în următorul sezon

Calificările lui Liverpool și Arsenal în sferturile de finală ale Ligii Campionilor au asigurat un loc în plus în Premier League pentru calificarea în cea mai prestigioasă competiție intercluburi din lume. Acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului că patru formații engleze din Liga Campionilor au fost umilite în dublă manșă de echipe din Spania și Franța.

Astfel, în mod ironic, după ce Newcastle a pierdut cu 3-8 la general, Chelsea cu 2-8, iar Manchester City cu 1-5, campionatul englez a primit un loc în plus pentru următorul sezon de Champions League. Acest lucru a fost posibil în urma victoriilor lui Liverpool și Arsenal, care vor juca în sferturi contra PSG, respectiv Sporting Lisabona.

Ce alt campionat este aproape să beneficieze de acest lucru

După performanțele din optimi, Spania este următoarea favorită pentru a obține al cincilea loc de Champions League. Trei formații din Spania s-au calificat în sferturi, însă în semifinale vor participa maximum două, deoarece unul dintre meciuri va fi reeditarea semifinalei din Copa del Rey, dintre Barcelona și Atletico Madrid.

Conform Football Meets Data, Premier League va avea 100% cinci echipe în Champions League, în timp ce La Liga are 86% șanse să beneficieze de același lucru. Germania și Portugalia continuă și ele cu șanse, însă destul de mici. Nemții au 8% șanse, în timp ce lusitanii au șanse mai mici de 6%. Italia a dezamăgit în acest sezon și nu a trimis nicio echipă în sferturile Ligii Campionilor, în timp ce în Europa League cele două echipe calificate în optimi joacă una împotriva celeilalte, deci doar una dintre AS Roma și Bologna va merge mai departe.

